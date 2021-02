Chiusa di Pesio è Covid-free, il sindaco: "Notizia positiva, ma non smettiamo di rispettare regole e limitazioni"

" Da settimane siamo in contatto con la Croce Rossa e l’Asl e abbiamo messo a disposizione gli spazi comunali più idonei per venire incontro al piano di vaccinazione, con la speranza che il giorno in cui apriremo le porte ai cittadini possa essere sempre più vicino ".

"È molto probabile che l’assenza di persone positive in paese sia soltanto una breve parentesi, ma ci è sembrato importante condividerla con i nostri concittadini perché ci restituisce un po’ di speranza e serenità - ha aggiunto - : tuttavia, non dobbiamo sottovalutare il contesto generale: ci sono paesi a noi limitrofi in cui la situazione desta preoccupazione, e che stanno avendo problemi anche con le scuole. Dobbiamo essere consapevoli della gravità del momento che, come dimostra la variante inglese, non si esaurisce in pochi mesi, e continuare a rispettare regole e limitazioni".