Peveragno conta due soli Covid-positivi: "Dopo mesi difficili, non vanifichiamo gli sforzi fatti proprio adesso"

Due soli sono i positivi attualmente riscontrati sul territorio del comune di Peveragno, il numero minimo raggiunto da settembre.

A darne notizia un post sulla pagina Facebook del Comune che però, com'è ormai giusta consuetudine da un anno a questa parte, invita a non abbassare la guardia: "Appena fuori dai confini comunali le notizie non sono belle. Lo sappiamo, siamo tutti stufi, non se ne può più di misure restrittive, limitazioni, chiusure. Ma se riusciremo a contenere il ritorno di fiamma dei contagi avremo dato il nostro contributo a un accorciamento del periodo di blocco, e quindi ci saremo regalati qualche giorno o settimana in meno di "reclusione". E avremo dato una mano a tante aziende e a tante persone, disperate per i continui apri-chiudi se non addirittura per un blocco delle loro attività che dura ormai da un anno".

"Le vaccinazioni sono partite, il sistema sanitario sa affrontare meglio il virus e i suoi effetti, e quindi possiamo guardare con un minimo di fiducia al futuro - si legge ancora nel post - . Però adesso è il momento di fare un ultimo sforzo collettivo. Meno danni facciamo a tutta la comunità, più facile e rapido sarà uscire da un nuovo momento difficile. Forza Peveragnesi, c'è bisogno del contributo di tutti, nessuno escluso".