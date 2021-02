Un computer per una scuola del Madagascar: "Grazie alla Banca di Cherasco"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Il comitato di beneficenza “Amici dell’Istituto scolastico ‘Nostra Signora de La Salette" in Antsirabe, Madagascar, ringrazia la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, filiale di Cuneo, per il contributo erogato ai fini dell’acquisto di un computer alla scuola.



L’Istituto è frequentato da 900 alunni, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, di cui almeno il 50% in condizioni di estrema povertà. Il che significa, in quella realtà, consumare un solo pasto al giorno, raggiungere la scuola a piedi coprendo una distanza anche di 4/5 km con calzature inadeguate in qualsiasi temperatura (sugli altopiani malgasci al mattino presto, durante la stagione fredda, la temperatura è ancora sotto zero).



Per aiutarli promuoviamo sostegni, il sostegno di una classe è già vantaggioso per l’Istituto (15 euro al mese, interamente inviati). Le poche risorse finanziarie sono destinate al cibo per i bambini e i poveri, e agli stipendi degli insegnanti. Di conseguenza sono inesistenti validi sussidi informatici, se non vecchi computer che permettono soltanto l’apprendimento della terminologia.



Era quindi auspicabile la dotazione di almeno un computer connesso, con una buona componentistica, per consentire agli alunni le prime esperienze guidate, a partire dalla 6ª classe (la nostra 1ª media). E’ in questo contesto che il gesto solidale della Banca di Cherasco-Filiale di Cuneo assume un profondo significato di fraterna solidarietà, nei confronti di popolazioni sicuramente più svantaggiate rispetto al mondo occidentale.



Grazie!



Comitato di beneficenza

“Amici dell’Istituto scolastico Nostra Signora de La Salette"

Antsirabe, Madagascar

comitatoamicisalette@gmail.com