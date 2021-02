Sci alpino femminile, torna la Coppa del mondo: Marta Bassino pronta per le gare in Val di Fassa

Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano e Roberta Melesi,Federica Sosio ed Elena Dolmen. Sono le nove atlete che difenderanno i colori azzurri nel prossimo weekend di Coppa del mondo: in Val di Fassa sono in programma due discese (venerdì 26 e sabato 27 febbraio) ed un gigante (domenica 28).

Marta Bassino dopo le due prove disputate sulla pista “La Volata” di Passo San Pellegrino (ufficio stampa FISI): “La medaglia iridata è qualcosa di bellissimo che ho avuto occasione di festeggiare, anche se solamente in famiglia e fra pochissimi intimi, ma fa parte del passato. Adesso dobbiamo concentrarci sugli ultimi quattro weekend di Coppa del mondo, qui a Passo San Pellegrino la pista è facile, bisogna cercare di andare giù senza sentirsi troppo. Ci sono punti dove bisogna affrontare bene i lanci per portare velocità al traguardo, analizzeremo al video come sfruttarli al meglio”.