16 nidi della Lipu in piazza Foro Boario: rinascita e speranza gli ingredienti del nuovo progetto di Open Baladin

Il progetto si chiama "Cuneo nido di Open": si è concretizzato stamattina 25 febbraio in piazza Foro Boario, con l'installazione del primo dei 16 nidi voluti da Open Baladin, in collaborazione con la LIPU di Cuneo e con il Comune, per portare vita e rinascita in piazza Foro Boario, diventato uno dei luoghi simbolo della città grazie alle tante iniziative create da Elio Parola, patron del locale.

Ed è stato proprio lui a credere per primo in questo progetto, che nasce dal ricordo delle voliere di suo padre. "Questa piazza vuole essere una voliera a cielo aperto, per renderla sempre più viva", ha detto. "Dal prossimo anno creeremo un evento che accomuni la nostra struttura e la Lipu, un appuntamento annuale, didattico e sociale".

Sono stati scelti 16 alberi, individuati dai tecnici del Verde pubblico del Comune di Cuneo. Silvio Galfrè, presidente della Lipu, ha evidenziato come gli uccelli siano sentinelle dello stato di salute dell'ambiente. "Su 250 specie presenti in Italia, il 30% è a rischio di estinzione", ha spiegato. "Qui a Cuneo esiste già il progetto "Cuneo nido della biodiversità". Ci sono circa 50 nidi disposti lungo i viali e le piazze alberate della città. Ora si aggiunge piazza Foro Boario. I nidi servono per far moltiplicare gli uccelli in città, perché ce ne sono sempre meno".

Il sindaco Federico Borgna ha ricordato come fosse la piazza fino a sette anni fa e quanto adesso sia un cuore pulsante e luogo di aggregazione e di incontro. "Piazza Foro Boario era un problema per Cuneo. Ora siamo qui a parlare di piazza viva. E' una bella soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti".

Fabio Mozzone, responsabile marketing e comunicazione di Baladin: "Attraverso la birra Teo Musso racconta se stesso e il suo percorso fatto di vita e squadra, indispensabile per costruire esperienze. Il progetto con Lipu è un altro esempio della poliedricità della nostra azienda. Può sembrare staccato dal produrre e vendere birra, ma non è così: oggi mettiamo dei nidi dove speriamo che nasca la vita. È un segno di speranza".