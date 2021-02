"La Cuneo-Nizza unisce": il comitato per la difesa delle ferrovie locali festeggia davanti al Comune di Cuneo

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza vince e diventa Luogo del Cuore del FAI.

Tutti sul carro del vincitore... ma se c'è qualcuno che quel carro lo ha guidato, anche in tempi davvero difficili, è il Comitato per la difesa delle ferrovie locali di Cuneo. Che non ha mai smesso, in questi anni, di crederci e di organizzare manifestazioni di ogni tipo, anche con la Francia e con i liguri, per chiedere di rivitalizzare un collegamento tra popoli e culture, tra territori e persone.

Senza mai dimenticare le potenzialità turistiche di quella che è stata definita una delle linee ferroviarie più belle al mondo.

Alcuni dei suoi membri, in testa il consigliere comunale Ugo Sturlese, sono davanti al Municipio di Cuneo, in questo momento, con quel cartello che è stato la loro bandiera: "La Cuneo-Nizza unisce".

Sono lì, a manifestare la loro gioia e la soddisfazione, frutto di giorni e giorni passati in piazza Galimberti a raccogliere le firme che hanno permesso di raggiungere questo straordinario risultato, grazie agli oltre 75mila voti ottenuti.

Questa vittoria deve essere l'inizio di un progetto reale di valorizzazione della linea. In Francia sono appena stati stanziati 350milioni di euro per il ripristino delle tratte danneggiate dall'alluvione del 2 ottobre scorso. Ora c'è bisogno di aumentare le corse e rendere finalmente fruibile questa linea, più che mai indispensabile, dopo la devstazione che ha colpito la Valle Roya.

Il FAI sarà al fianco dei comitati che da anni chiedono il rilancio della linea. Ed è davvero un punto di arrivo ma soprattutto di partenza. La Cuneo-Nizza unisce. Ora in modo un po' più concreto, finalmente!