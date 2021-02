Un milione di euro per sistemare il Colle di Sampeyre, che unisce le Valli Varaita e Maira

A Sampeyre arriva un “maxi-contributo” per l’operazione di messa in sicurezza del territorio destinato alla strada comunale intervalliva che da Sampeyre conduce al Colle di Sampeyre.

970mila euro, portati a casa dall’Amministrazione comunale del sindaco Domenico Amorisco, che dal 2018 continua a portare avanti istante di finanziamento per questo importante intervento.

“Mai come in questo caso – spiegano dal Municipio – il proverbio ‘Chi la dura… la vince’ si addice ai fatti: è infatti da quattro anni che il sindaco Amorisco insiste per avere finanziamenti per la strada intervalliva del Colle di Sampeyre”.

La possibilità si è materializzata con un decreto del Ministero dell’Interno e con il bando “Contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”. Sfruttando questo filone di finanziamenti la Giunta ha ripetuto le richieste di finanziamento a partire dal 2018: due richieste all’anno, una a febbraio e una a settembre, per tre anni.

“Ben sei domande risultate tutte senza esito, ma alla settima, quella di febbraio 2021, Amorisco ha fatto centro: è infatti dell’altro ieri la notizia della assegnazione sul bando del Ministero dell’Interno al Comune di Sampeyre di un finanziamento di ben 970 mila euro per la strada del Colle di Sampeyre”.

I soldi che lo Stato ha deciso di dirottare su Sampeyre, però, non finiscono qui: a dicembre 2020, infatti, dopo aver presentato apposita richiesta, l’Amministrazione Amorisco, con un altro bando del Ministero dell’Interno, aveva ottenuto 50mila euro di contributo per la copertura delle spese di progettazione degli stessi interventi sulla strada del Colle, che poi sono risultati finanziati a parte.

“Un fondo, quindi, di oltre 1milione di euro, che sarà utilizzato per la messa in sicurezza dei 15,3 chilometri di strada”.

Si tratta della strada, ad importantissima valenza turistica, che attraversa, in tutto il suo sviluppo, l'ampio vallone di Sant’Anna, partendo dal ponte sul Torrente Varaita nei pressi del concentrico di Sampeyre (a circa 980 metri di altitudine) e si arrampica sino ai 2.283 metri di quota del Colle di Sampeyre.

Da qui, poi, si può poi scendere in Valle Maira, nel Comune di Elva o nel Comune di Stroppo.

Una vecchia strada militare, dapprima, dismessa dal Demanio Militare alla Provincia di Cuneo e, successivamente, da quest'ultima al Comune di Sampeyre.

Strategica per il collegamento della Valle Varaita con la Valle Maira, registra ogni alto alti flussi di frequentatori, che siano in moto, bici o macchina.

“Quando i lavori saranno eseguiti – dichiara un soddisfatto sindaco Amorisco – le moto o le bici o le macchine transiteranno in condizioni di maggiore sicurezza, salvo ordinanze di limitazione di velocità nel caso si dovessero rendere necessari provvedimenti di questo tipo a tutela della pubblica incolumità anche degli stessi motociclisti, ciclisti e autisti vari.

Ora si tratta di far eseguire le opere quanto prima, ma i tempi tecnici dell’approvazione del progetto esecutivo e delle complesse procedure di appalto mi fanno pensare purtroppo che andremo verso il finire della prossima estate”.