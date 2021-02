Saluzzo torna ad incalzare la Regione su strade e trasporti e, soprattutto, ferrovia

Nel Consiglio comunale di Saluzzo di ieri (mercoledì) c’è stata unanimità anche su un altro tema particolarmente sentito: trasporti ed infrastrutture locali.

L’assise ha approvato l’ordine del giorno presentato da “Insieme si può”, la compagine che sostiene il sindaco Mauro Calderoni. Si tratta del sesto ordine del giorno legato ai trasporti: una battaglia che Saluzzo sta portando avanti, principalmente (ma non solo) per vedere tornare in città il treno, soppresso dalla Giunta regionale Cota, riattivato alla fine della legislatura di Sergio Chiamparino e nuovamente sospeso dall’attuale Amministrazione Cirio.

Sei ordini del giorno da settembre 2019 ad oggi

Il Consiglio, proprio sulla linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano, aveva adottato ordini del giorno a settembre 2019, maggio, giugno, settembre 2020: prima per il miglioramento del trasporto ferroviario, poi la il trasferimento dell’utenza scolastica su ferro, poi ancora per la mancata riapertura della linea (dopo la sospensione causa Covid), e infine per “l’elettrificazione delle tratte ferroviarie Savi­gliano-Saluzzo-Cuneo e Cavallermaggiore-Bra”.

“La Regione risponda ai problemi dei territori, senza cadere in facili slogan”

L’ennesima presa di posizione è stata illustrata da Roberto Revelli, a nome della maggioranza.

“Stiamo vivendo un periodo che ci può dimostrare le capacità di affrontare le sfide del futuro. – ha detto – Affrontiamo l’ordinario per cogliere le opportunità che i problemi ci portano davanti agli occhi. Abbiamo cambiato stili di vita, non torneremo più indietro”.

“La Regione, come abbiamo ribadito più volte, si faccia capofila di un ragionamento complessivo, rispondendo alle esigenze del territorio, ai problemi specifici dei territori, senza abbandonarsi alla tentazione di facili slogan”.

“È importante parlare, chiedere a avere risposte circa il miglioramento del trasporto ferroviario in Provincia di Cuneo. Le vicende del treno ormai sono note: il nostro interesse è sempre focalizzato su scala comunale e su scale più grandi. Non ci ha fatto piacere di certo aver saputo della proposta di dirottare fondi destinati al trasporto pubblico locale per coprire progetti legati alla sanità, che certamente condividiamo, ma siamo convinti che le risorse vadano trovate altrove”.

Revelli ha fatto riferimento alle intenzioni della Regione di “ridurre ulteriormente il capitolo di spesa relativo al TPL di una cifra pari a 10milioni di euro, da destinarsi alla copertura degli oneri per lo ‘Sviluppo delle forme associative della Medicina Generale’, così come rappresentato nella bozza di disegno di leg­ge”.

Le criticità nel mirino dell’Odg: “Serve una cabina di regia”

L’ordine del giorno, come già evidenziato da un analogo documento del 20 dicembre 2019, si focalizza sulle “pessime condizioni della viabilità esistente”, “l’inadeguatezza del sistema di trasporto pubblico ferroviario di Cuneese e Saluzzese, uniche real­tà tra le Sette Sorelle escluse dal sistema SFM”, “la mobilitazione delle amministrazioni della Valle Varaita tesa a riaffermare l’urgenza dello svi­luppo del nodo Saluzzo–Manta–Verzuolo–Costigliole Saluzzo–Busca” e “la disponibilità delle comunità locali a contribuire alle spese di investimento di competenza Pro­vinciale e Regionale come, ad esempio, l’accordo di programma stipulato tra Regione, Provincia e Comune di Saluzzo per il completamento della Tangenziale Est”.

Saluzzo chiede inoltre “la convocazione, con urgenza, di una ‘cabina di regia’ per calendarizzare le priorità di intervento e reperire le necessarie coperture”.

Gli atti assunti sino ad oggi dimostrano “puntale preoccupazione del Consiglio Comunale circa l’evolversi delle politiche regionali in merito allo sviluppo infrastrutturale e trasportistico in parti­colare del quadrante Sud-Ovest”. Ma “al momento però non è giunta alcuna comunicazione, da parte della Regione, alle nostre richieste”.

Le reazioni delle opposizioni

Dall’opposizione, Carlo Savio ha sottolineato come, “nel merito, è chiaro che non si possa non essere favorevoli”, sollevando qualche perplessità circa il mancato coinvolgimento delle minoranze nella stesura del documento.

Dello stesso avviso Fulvio Bachiorrini: “Le imprese necessitano di collegamenti infrastrutturali, e non solo imprese, per rafforzare il sistema economico del territorio, che deve dialogare con le aziende del Nord e del Centro Italia. Tutto ciò passa attraverso i collegamenti autostradali, dal saluzzese alla Asti-Cuneo e alla Torino-Savona. Passa attraverso il nodo del casello di Marene, che va riportato all’epicentro.

Serve rafforzare il sistema viario sull’asse Saluzzo-Savigliano. Abbiamo un sistema ferroviario saluzz penalizzato. Capisco le parziali giustificazioni dell’entrata in crisi del servizio, ma Saluzzo, come città turistica, non può rimanere senza ferrovia: è inaccettabile. Occorre rendere efficiente la linea anche in vista dell’ospedale nuovo. Dobbiamo avanzare pretese, il territorio sta patendo”.

Ancora una volta, Paolo Demarchi – sfruttando il suo doppio ruolo di consigliere regionale e comunale, ha fatto il punto della situazione: “Siamo favorevoli allo sviluppo delle infrastrutture, non solo per Saluzzo ma per tutto il Saluzzese, territorio da anni dimenticato. La Regione ha messo nel piano di opere prioritarie, se e quando arriveranno i fondi del Recovery fund, il completamento della tangenziale di Saluzzo, con le varianti degli abitati di Manta, Verzuolo, Costigliole e Busca, la cosiddetta ‘Pedemontana del Monviso’, che alleggerirebbe il carico su gomma delle vallate e del Saluzzese e sarebbe un’opera importante per tutto il territorio.

Da marzo 2020, con l’emergenza Covid, il servizio ferroviario sulla tratta Saluzzo-Savigliano (attivo

dal lunedì al venerdì) è stato sospeso, sostituendolo con bus nell'ambito del programma di esercizio integrato ferro-gomma attivo sulla linea.

Il servizio su gomma prevede nei giorni feriali 14 coppie di corse al giorno da Saluzzo a Savigliano e ritorno, con una cadenza circa oraria. Oltre a queste corse, sulla stessa tratta sono presenti altri servizi sempre su gomma provenienti dalle valli del saluzzese o diretti a Bra, prevalentemente destinati a studenti.

I dati attuali di carico della linea 97 mostrano un numero di utenti ridotto, inferiore alla capienza dei

bus con gli attuali limiti del 50% della capacità complessiva, pari a circa 35 persone: fino ad oggi non è stato pertanto necessario introdurre potenziamenti del servizio. La domanda ridotta fa sì che ad oggi non sia prevista una ripresa del servizio su ferro”.

Le conclusioni del sindaco

Le conclusioni sono poi toccate al sindaco Calderoni: “Prendo atto con soddisfazione delle parole del consigliere regionale Demarchi, che evidenzia come la Regione ha fatto propria la segnalazione della Provincia di Cuneo rispetto all’intervento della Pedemontana Pinerolo-Saluzzo-Cuneo, al secondo posto in Granda nel piano degli interventi del Next Generation Eu. Anche la Regione quindi ne riconosce l’urgenza, e non può che far piacere.

Il treno invece rimane una nota dolente, il servizio bus non è paragonabile per tempi di percorrenza e per capacità di traffico. Per ovviare alla mancanza di risorse, il numero di passeggeri si può leggere in modo alternativo: è il servizio che determina l’utenza, non il contrario, altrimenti i servizi rimarrebbero solo in realtà metropolitane.

Ancora Savio : “Sul treno dobbiamo insistere: Saluzzo non può non avere un collegamento ferroviario. Non esiste che candidiamo la città a Capitale italiana della Cultura senza treno, è irrilevante che ci siano pochi o tanti passeggeri”.

Poi il voto: tutti d’accordo

La “matrice” dell’ordine del giorno, presentato da “Insieme si può”, dopo alcune polemiche iniziali circa il mancato coinvolgimento dell’opposizione, è stata poi estesa a tutte le forze politiche che compongono il Consiglio, con il voto favorevole di tutti.

Ma, a votazione conclusa, Revelli ha ancora voluto chiedere a Demarchi di “mandare per iscritto quello ha detto. In passato abbiamo avuto equivoci sul parlato, meglio se ce lo manda scritto. Magari dall’assessore competente, in quanto non so se ha facoltà di parlare al posto della Giunta regionale”.

Una richiesta per la quale Fulvio Bachiorrini si è detto fermamente contrario, così come lo stesso Demarchi: “C’è la registrazione della seduta, basta quella”.

“Gli atti regionali darebbero conforto – dirà ancora il sindaco –. Ci sono accordi, è vero: Demarchi ha più agilità a ottenerli, a noi nessuno risponde”.