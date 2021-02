A Villanova Mondovì attivato il servizio Telegram "VisitVillanovaMondovi"

Come anticipato lo scorso novembre, in occasione del lancio del nuovo sito (leggi qui), il comune di Villanova Mondovì ha attivato anche il canale Telegram, per essere sempre aggiornati su quello che succede in paese.

"Il servizio è disponibile su smartphone, tablet o pc, è sicuro, veloce, gratuito e assolutamente anonimo;" - spiegano dal comune -"Si possono ricevere, in modalità notifica push, notizie su mobilità, cantieri stradali, pubblica sicurezza, allerte meteo, variazioni orari uffici comunali, scuolabus e mensa scolastica, scadenze ed eventi importanti. La scelta di Telegram rispetto ad altre applicazioni di messaggistica è dettata da alcune caratteristiche tecniche che permettono la creazione di canali informativi di comunicazione uno-a- molti senza che l’Ente debba registrare o richiedere generalità, numero telefonico o email dei partecipanti, I quali sono liberi di scegliere la tipologia di informazione di cui vogliono avere comunicazione. l'operazione, ripetiamo, è assolutamente gratuita e anonima".

COME ISCRIVERSI

Installare Telegram sul proprio smartphone / tablet o utilizzarlo da computer desktop: tutte le versioni sono disponibili sul sito ufficiale https://telegram.org/.

Creare il proprio account quindi cercare il nome del canale per le notizie e/o informazioni di Villanova Mondovì: il nome da cercare è VisITVillanovaMondovì.

Premere Avvia per accedere al menu di selezione

Premere la voce Preferenze notifiche e scegliere di quale tipo di informazione si intendono ricevere le notifiche (Amministrazione, Cultura, Emergenze, Scuola, Generali); eseguita questa semplice procedura, ogni nuova notizia pubblicata sul sito viene veicolata automaticamente sui device degli utenti secondo le specifiche indicate in fase di registrazione.

Ogni notizia riporta in calce al titolo e alla descrizione la voce Leggi tutto . . . che consente di approfondire la comunicazione sul sito istituzionale; è possibile quindi la consultazione di immagini e allegati doc, pdf, . . .

Il canale del Comune di Villanova Mondovì si distingue da eventuali servizi simili perché l’unico autorizzato all’utilizzo del logo ufficiale del Comune.

Ovviamente il tutto funziona se si dispone di un dispositivo, smartphone tablet o pc, connesso ad Internet con piano dati proprio o wi-fi autorizzato.