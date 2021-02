Al Pronto Soccorso di Cuneo aumentano gli accessi Covid: "La curva sta salendo. Solo il vaccino protegge dalle forme gravi"

Dopo il costante calo di contagi e ricoveri, che si è tradotto nella zona gialla per quattro settimane in Piemonte, da lunedì si torna in arancione, con bar e ristoranti aperti solo per l'asporto e il divieto di circolazione, salvo che per comprovate esigenze, dal proprio comune di residenza.

L'ultima settimana ha infatti evidenziato un'ennesima risalita dei contagi e dei ricoveri.

Non fa eccezione la provincia di Cuneo, dove ci sono alcuni paesi, come Cavallermaggiore, che hanno avuto un'esplosione dei contagi in pochi giorni, tanto da far decidere al sindaco Davide Sannazzaro, in accordo con i parroci, di sospendere le funzioni religiose nel weekend del 27 e 28 febbraio.

Si sta riproponendo la situazione di inizio ottobre, con il lento e inesorabile aumento dei casi e il drammatico sovraccarico delle strutture ospedaliere del mese di novembre, quello con la mortalità più alta di tutto il 2020.

"L'aria è cambiata da domenica. Non sono in grado di dare dei numeri precisi in questo momento, ma da 1 o 2 pazienti al giorno delle scorse settimane, adesso registriamo un costante aumento degli accessi di persone positive. La sintomatologia è sempre la stessa: polmoniti e difficoltà respiratoria. Non abbiamo gli strumenti per dire che si tratti della variante inglese, ma se è così, la curva è destinata a salire in modo rapido. Questo ci preoccupa, perché si tradurrebbe in un aumento delle ospedalizzazioni", spiega il direttore del pronto Soccorso di Cuneo dottor Giuseppe Lauria.

Nessun dubbio da parte sua: "L’unica risposta è il vaccino. Abbiamo coperto i sanitari e gli ospiti delle RSA, ma bisogna correre con gli over 80 ed estendere rapidamente la copertura a tutti i soggetti dai 65 anni e a quelli fragili. Dobbiamo fare come negli Stati Uniti, dove vaccinano nei supermercati".

Lauria spiega ancora come il vaccino protegga al 100% dalle forme gravi e dall’ospedalizzazione. "Si cerca di mettere in dubbio l'efficacia del vaccino perché ci sono casi di vaccinati positivi al virus. Questo è falso. Un vaccinato può contagiarsi, ma sicuramente non avrà forme gravi. Stando alla letteratura scientifica, l’unico vaccino che riduce anche lo stato di portatore al momento è il Pfizer. Solo quando avremo una copertura vaccinale significativa vedremo la curva abbassarsi e potremo finalmente tornare ad una vita di relazioni. La grande paura è che la variante inglese, più efficiente come è normale che sia per un virus mutato, porti ad un aumento dei contagi e quindi delle ospedalizzazioni, facendoci ripiombare nell’incubo del mese di novembre. Il vaccino funziona anche sulle varianti, bisogna correre perché il virus ha già un enorme vantaggio”.