Nuovo ospedale unico di Cuneo, "Al Santa Croce si può": si raccolgono le firme a contrasto della "soluzione Carle"

Il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) – durante l’ultima riunione della commissione temporanea speciale, nella quale ha rassegnato le proprie formali dimissioni dalla commissione stessa – l’aveva detto: chi, in città, intende informare la popolazione sulla possibilità di realizzare il nuovo ospedale unico di Cuneo nella sede dell’attuale Santa Croce, non fermerà la propria attività nonostante la decisione, contraria, dell’amministrazione comunale.

E così è: sabato 27 febbraio, a partire dalle 10 e sotto i portici del quartiere Cuneo nuova, i membri del comitato "Al Santa Croce si può" realizzeranno un banchetto informativo, presso il quale si potrà anche aderire alla campagna di raccolta firme collegata all’attività del gruppo, che in meno di quattro giorni ha già raccolto oltre 530 adesioni.

"Con questa iniziativa, il Comitato intende sopperire all’inaccettabile carenza di informazione alla cittadinanza da parte dell’Amministrazione Comunale in merito all’intera vicenda – spiega il direttivo in un comunicato stampa - . Infatti solo dopo aver deliberato lo spostamento del futuro ospedale unico in Zona Confreria e solo dopo una richiesta di accesso agli atti da parte di un cittadino e dopo la presentazione di un’interrogazione di un gruppo consiliare, l‘ Amministrazione comunale si è decisa a pubblicare su un sito web lo studio di pre-fattibilità (commissionato da una fondazione privata) sulla base del quale è stata scelta la localizzazione del futuro ospedale Santa Croce nell’area del Carle”.

"Ci auguriamo che questa nostra iniziativa, sostenuta dai cittadini con la loro firma di adesione, possa innescare finalmente un dibattito pubblico serio, informato e partecipato su una decisione consiliare che appare assunta con eccessiva superficialità e con immotivata urgenza, e che merita invece ben altro approfondimento, senza pregiudiziali".