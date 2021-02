Cuneo si prepara al PINQuA pensando la rigenerazione di tanti immobili di proprietà comunale

Sono state presentate nella serata di ieri (giovedì 25 febbraio) i due progetti che l’amministrazione comunale di Cuneo propone di presentare al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). L’occasione è stata la seconda riunione congiunta delle commissioni I^, II^, III^, IV^ e V^: il primo incontro aveva permesso di realizzare un quadro generale del bando – in scadenza a metà marzo – e una mappatura degli immobili a disposizione del Comune e potenzialmente interessanti ai fini del progetto.

“Presentiamo stasera un report di metà percorso sulla costruzione della candidatura – ha sottolineato il sindaco Federico Borgna - , dopo aver operato scelte e riflessioni, in questi giorni, rispetto alla mappatura degli immobili; intanto, nella giornata di mercoledì, abbiamo pubblicato un bando per manifestazioni d’interesse di soggetti privati da inserire nella progettualità PINQuA. Vogliamo ampliare la progettualità a tutti i soggetti interessati, perché questa sfida dall’asticella di difficoltà particolarmente alta non è solo un’opportunità importante ma anche una bella palestra nella quale imparare un metodo per l’organizzazione del lavoro”.

- LE DUE PROPOSTE DI PROGETTO

A illustrare i due fronti di attività è stata Chiara Borghi dello studio Ratti, tecnico di riferimento del progetto.

La prima proposta copre la città in un asse est-ovest che vede nella ex-caserma Piglione il proprio centro nevralgico ma include anche il fabbricato per alloggi di Confreria (con i suoi 3.854 metri quadri di superficie), villa Luchino e il parco di villa Sarah (si propone di rifunzionalizzare l’area verde di 30.000 metri quadri del parco e abbattere una parte della prima villa per creare un nuovo edificato di 300 metri quadri), l’ATC Donatello (coinvolto per il proprio piano terra) e il casotto del centro Mistal (che ospiterà alloggi per soggetti con disabilità).

Nell’ex-caserma Piglione, coinvolta per una superficie di 2.600 metri quadri si punta a far coesistere diversi moduli di unità abitativa mantenendo l’attuale struttura regolare della caserma, e creando un nuovo corpo scale per ripensare gli spazi in condivisione e una nuova corte urbana che sia aperta alla città e accessibile: l’edificio avrebbe le potenzialità per diventare un vero hub della nuova residenzialità.