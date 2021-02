Da Legambiente Barge una lettera aperta sul progetto di realizzazione del nuovo Itis a Verzuolo

In merito alla costruzione della nuova sede Itis Rivoira, sulla collina di Verzuolo, adiacente all’istituto di Agraria, giunge alla redazione una lettera aperta del Circolo Legambiente di Barge, inviata in Regione Piemonte, ad Elena Chiorino - assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione - al Capo di Gabinetto dello stesso Assessorato, Claudio Bonante, ad Isabella Naselli (direzione dell’Ufficio Istruzione Formazione Professionale e Lavoro - Settore edilizia scolastica), al sindaco di Verzuolo, Gian Carlo Panero e agli organi di stampa.

Legambiente Barge ricorda la posizione di sostegno in questi anni , insieme a Legambiente Cuneo, a Pro Natura Cuneo ed al Comitato Cuneese “Salviamo il Paesaggio”, all’azione svolta dal Comitato “Itis Agraria Parliamone” contraria alla scelta fatta dalla Provincia e avallata dal Comune di Verzuolo, di costruirla in questo sito.

Mancanze di pareri, incongruenze con il Piano paesaggistico regionale, consumo ulteriore di suolo, problemi geologici e criticità nella viabilità, impatti urbanistici, strategici, ambientali, paesaggistici rilevanti. Sono state alcune delle motivazioni tecniche che "Legambiente" di Barge aveva inviato a suo tempo all’amministrazione verzuolese in un dossier chiedendo rivedere il progetto di costruzione del nuovo Itis in collina, dopo che la sede della scuola, in centro al paese, era stata dichiarata inagibile il 29 gennaio 2018 per problemi di staticità all’edificio.

L’associazione ambientalista, (presidente Elisabetta Roberti, vicepresidente Bartolomeo Sola) avanzava allora alcune richieste: valutare il recupero della vecchia sede Itis e se abbattuta ricostruire la scuola nello stesso posto. Infine, “prendere seriamente in considerazione la soluzione alternativa di realizzare l’istituto in via XXV Aprile”, in un’area comunale, vicino agli impianti sportivi.

“La Provincia ha sempre ribadito la propria scelta, nonostante i molti pareri contrari e le evidenti criticità del progetto, rilevate anche dai dirigenti delle istituzioni scolastiche coinvolte - afferma ora Legambiente Barge, nella lettera aperta.

Recentemente, a bando di gara ormai avviato, Legambiente, tramite il Consigliere della Provincia di Cuneo Flavio Manavella, ha ottenuto un colloquio, online, con il Dirigente provinciale competente e con i progettisti, nel corso del quale sono stati illustrati gli aspetti tecnici del progetto esecutivo approvato e sono state fornite informazioni circa la situazione idrogeologica del sito di costruzione”.

Legambiente non può che apprezzare lo sforzo progettuale teso a realizzare, nella situazione data, un edificio funzionale e rispondente ai migliori standard costruttivi.

Riguardo alla collocazione, oltre a ribadire l’inopportunità di prevedere una nuova costruzione in un’area a rilevante pregio paesaggistico, dal punto di vista geologico non abbiamo titolo per opporre obiezioni tecniche alle valutazioni espresse dai geologi, ma continuiamo a ritenere che in presenza di soluzioni alternative alla costruzione in collina sarebbe stato di certo preferibile scegliere un sito in pianura, se non altro per un minimo principio di precauzione (ospedale di Verduno insegna!).

In questa fase, ad iter del bando avviato, potrebbe sembrare inutile riproporre tutte le motivazioni che avrebbero dovuto indurre Provincia e Comune a scegliere per il nuovo ITIS un'altra sede (terreno presso impianti sportivi, adeguamento della scuola Media che già ora ospita ITIS, ristrutturazione o demolizione/ricostruzione della vecchia sede).

La scelta è stata fatta senza un adeguato confronto costi – benefici tra le varie soluzioni. Non risulta alcuna analisi al riguardo, e tale mancanza non ha consentito ai cittadini ed agli amministratori una scelta ponderata tra le varie opzioni.

Come si può sostenere , ancora oggi – si sottolinea nella lettera aperta- che la costruzione in collina non comporta aggravio di costi rispetto ad un analogo intervento in pianura quando gli stessi Uffici Regionali competenti hanno previsto, in seguito a ripetute segnalazioni, la necessità, stante le caratteristiche pedologiche del sito, di approfondire le fondamenta dell’edificio (sino a 4 mt) e di prevedere un sistema complesso di vasche per la raccolta dell’acqua di scolo con pompe per lo svuotamento periodico onde evitare le tracimazioni nel sistema fognario? E quando gli stessi progettisti, come risulta dal Verbale della Commissione Urbanistica n.2/2019, hanno dichiarato che “….si provvederà a portare acquedotto e fognatura con potenzialità adeguate…”? Come negare i maggiori costi quando il budget è già da tempo salito da 6,8 a 7,7 milioni e con tutta evidenza è destinato a salire ancora?

La scelta del sito è stata fatta a priori dalle due amministrazioni, e solo in seguito sono stati compiuti i passi necessari a giustificarla.

Restano irrisolti i nodi della viabilità di accesso, che infatti come dichiarato dal Dirigente, verranno affrontati in un secondo tempo, e non si vede come possano essere risolti in futuro.

La costruzione del nuovo ITIS accanto all’Agraria è motivata dalla volontà di far sorgere una sorta di “campus”, con servizi comuni, ma nonostante le rassicurazioni dei progettisti si ritiene che gli spazi per tali servizi saranno inadeguati e insufficienti. Il Dirigente della Provincia asserisce che in futuro, diminuendo probabilmente il numero di studenti in relazione alla diminuzione generale della popolazione, questi problemi non si porranno…!

Anche la movimentazione di autoveicoli e autobus per il trasporto allievi e docenti, già attualmente critica, diverrà ingestibile.

La collocazione defilata dell’Itis, come evidenziato dal Comitato di Verzuolo, non avrà alcun riflesso positivo sulle attività commerciali e sul rilancio delle risorse culturali del paese: biblioteca, sala - teatro da completare etc… ed evidenti riflessi negativi sulla viabilità sottostante.

Non sembri inutile, infine, il richiamo alla responsabilità che si assume la Provincia per scelte non condivise, che condizionano il futuro di generazioni di studenti e docenti, con la possibilità di un ulteriore aggravio di costi a fronte di soluzioni non adeguate alle necessità".

Firmato:Elisabetta Roberti e Bartolomeo Sola, presidente e vicepresidente Legambiente Circolo di Barge.