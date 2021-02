Fondazione Fossano in Musica: il concorso arsAREA è giù un successo di iscritti

Il concorso musicale arsAREA non è ancora iniziato ed è già un successo: ben 167 gli iscritti provenienti da tutta l’Italia nord-occidentale. Il progetto organizzato da Fondazione Fossano in Musica e promosso da Fondazione CRF, CRF S.p.A e Comune di Fossano, permetterà a tutti gli iscritti di potersi esibire davanti ad una giuria. Alcuni premi, sono stati messi in palio anche da diverse aziende private che hanno deciso di sostenere la scuola in questo suo progetto.



Mentre fervono i preparativi per la trasmissione in differita sui canali social delle sessioni del concorso, sono state rese note le modalità di voto. Il pubblico da casa infatti avrà la possibilità di segnalare attraverso il proprio “like” su Facebook l’esibizione che più lo emoziona. L’artista che riceverà più “Mi Piace” riceverà un premio. Per far ciò occorre entrare nella pagina Facebook della FFM - al seguente link - e cliccare il mi piace alla pagina.



Tutti coloro che metteranno il like alla pagina, verranno inseriti nel gruppo chiuso “arsAREA” sul quale verranno trasmesse le esibizioni dei concorrenti. Tutte i video rimarranno visibili per 48h e sarà possibile votare più di un artista in gara. I solisti avranno a disposizione 10 minuti per mostrare il proprio talento mentre i gruppi ne avranno a disposizione 30. Per la categoria Jazz inoltre, ad accompagnare musicalmente i talenti, ci sarà una “home band” composta dai professori della scuola di musica fossanese siccome risulterebbe impossibile utilizzare basi comuni. Allo stesso modo nelle altre categorie - classica, pop, rock e corssover - la scuola mette a disposizione un pianista per l’esibizione.



“Siamo molto soddisfatti - esprime il direttore della Fondazione Fossano in Musica Gianpiero Brignone - I numeri raccontano sicuramente un successo del FFM, ma sono anche l’espressione di un bisogno: quello di opportunità per gli artisti emergenti da sempre rare e, in un anno come questo, quasi nulle. Quando si partecipa ad un concorso si ha già vinto: la preparazione dell’esibizione e il giudizio critico, alzano il livello di tutti i partecipanti, questa è la vittoria di tutti”.



Tutti i concorrenti avranno un attestato di partecipazione e vi sarà, alla conclusione del concorso, un concerto dei vincitori.



“Siamo davvero onorati di aver tenuto fede a una delle mission della nostra istituzione: sostenere la musica e i musicisti. Ringraziami quanti hanno voluto sostenere arsAREA con una donazione per questo progetto” ha commentato il presidente FFM Gianfranco Riorda.



Le esibizione dei concorrenti saranno il 5,6 e 7 marzo per la categoria classica e il 12,13 e 14 marzo per le categorie Jazz e Pop/Rock/Crossover.