Il Piemonte torna in zona arancione, Cirio: "Ci viene chiesto un nuovo sacrificio. Che i ristori siano immediati"

" Ci viene chiesto purtroppo un nuovo sforzo e so che è un sacrificio grande. Al nuovo Governo abbiamo sollecitato che i ristori per le attività costrette a fermarsi siano immediati. È fondamentale ": così il presidente della Regione Alberto Cirio ha dato la notizia, nella serata di oggi (venerdì 26 febbraio), della retrocessione del Piemonte alla zona arancione a partire da lunedì 1° marzo.

Si torna, insomma, a chiusure e limitazioni più importanti.

Varrà il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza se non per ragioni di lavoro, emergenza o salute (in questo caso con autocertificazione); i residenti di Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno spostarsi entro 30 km dalla propria abitazione, ma non verso un capoluogo. Le visite ad amici e parenti saranno quindi consentite all'interno del proprio comune, dalle 5 alle 22: due adulti più due minori di 14 anni, una sola volta al giorno.

Le seconde case, anche fuori regione, saranno raggiungibili ma solo se si può verificarne la proprietà o il diritto d'utilizzo.

Bar e ristoranti saranno aperti solo per l'asporto rispettivamente fino alle 18 e fino alle 22; inoltre, non ci si potrà sedere ai tavoli. La consegna a domicilio sarà consentita. I negozi restano aperti, e anche centri estetici e parrucchieri.