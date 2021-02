Mondovì, rischia di allagarsi la palestra del Polo scolastico di Piazza. Robaldo: "Grazie a tutti coloro che sono prontamente intervenuti"

La città di Mondovì questa mattina è testimone di un bellissimo esempio di amore per la comunità.

In seguito a una perdita nelle tubature nella palestra scolastica del Polo di Mondovì Piazza questa mattina gli alunni avrebbero rischiato di trovare tutto allagato, invece, grazie all'intervento di diverse persone, che hanno lavorato tutta la notte, il problema è stato efficacemente arginato.

"Ci tengo a ringraziare Elisa Pelazza (dipendente comunale), la prof.ssa Ballari, la signora Vilma (Istituto Comprensivo Mondovì 1) ed il marito: grazie a loro abbiamo evitato di vedere allagata la palestra del Polo Scolastico." - scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore Luca Robaldo - "Grazie a loro, i disagi delle bimbe e dei bimbi saranno ridotti al minimo. Ringrazio anche gli operatori della ditta incaricata, che sono sul posto per risolvere il problema. Sono passato per verificare di persona il problema e me ne sono tornato a casa confortato: dove c'è sinergia, la volontà è più forte!"