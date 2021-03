Pietraporzio pensa al turismo con la valorizzazione del sentiero verso Pontebernardo e la miniera di barite

Il comune di Pietraporzio pensa a potenziare l'offerta turistica e ha in programma due importanti lavori di valorizzazione sul sentiero che collega Pontebernardo a Pietraporzio, e sull'antica miniera di barite.

Entrambi i progetti partiranno in primavera per essere fruibili entro l'estate. Lo spiega la sindaca Sabrina Rocchia: “Il sentiero escursionistico che collega l'area camper di Pontebernardo fino a Pietraporzio sarà illuminato per essere percorso anche di notte. Inoltre verranno installati degli attrezzi per creare una sorta di percorso fitness. Si tratta di un sentiero di circa 2 chilometri, una passeggiata facile adatta a tutti, specialmente per le famiglie. D'inverno potrà essere utilizzata come pista da fondo o per una ciaspolata. Sarà intitolato alla campionessa Stefania Belmondo. Sarà pronto entro l'estate e realizzato grazie a fondi regionali e comunali”.

Inoltre è prevista la valorizzazione di una vecchia miniera di barite. Sorge nei pressi dell'abitato di Pontebernardo, vi lavorarono abitanti del posto tra il 1950 e il 1960, poi fu dismessa e crollata. Per raggiugerla basterà fare una breve deviazione sul percorso illuminato che conduce a Pietraporzio.

“L'idea è quella di recuperare la parte esterna per ridare al luogo l'importanza storica, culturale e sociale che merita – racconta la prima cittadina -. Nella parte esterna c'è un pianoro che può essere trasformato in area picnic. Verrà messo in sicurezza l'ingresso e sarà possibile guardarci dentro, illuminandola. Abbiamo già ottenuto 17.500 euro dalle fondazioni CRC e Crt. I lavori partiranno appena si sarà sciolta la neve e contiamo di terminarli per luglio”.

“Il percorso illuminato e la miniera rappresentano una nuova opportunità di richiamo turistico per le famiglie che sarebbe fruibile tutto l'anno”, conclude Sabrina Rocchia.