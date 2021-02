Positivi in lieve crescita anche ad Alba e Bra: in sette giorni risaliti del 16%

Per quanto contenuta, Alba e Bra non fanno eccezione in merito alla tendenza al rialzo dei contagi registrata in tutto il Piemonte. A certificarlo gli aggiornamenti appena arrivati dai rispettivi Comuni.



Ad Alba – si fa sapere dal Municipio della capitale delle Langhe, sempre sulla base dei dati provenienti dalla piattaforma Covid-19 della Regione Piemonte – i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 84, di cui 4 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 50. I guariti da inizio pandemia sono 753".

Una settimana fa i positivi erano 72 (+16,6%) mentre i guariti erano 735 (+2,4%).

“Anche tra i residenti albesi questa settimana si riscontra un leggero aumento dei contagi – commenta il sindaco Carlo Bo –. Fortunatamente, però, da inizio mese non sono più stati registrati decessi. In ospedale a Verduno i ricoveri ordinari sono nettamente superiori a quelli legati al Covid (leggi anche qui, ndr) e il personale sanitario è ora impegnato sul fronte della campagna vaccinale destinata in queste settimane agli ultraottantenni, al personale scolastico e alle forze dell’ordine”.



Passando a Bra, sono invece 90 i domiciliati in città che risultavano positivi alla data di ieri, giovedì 25 febbraio, con cinque ricoverati, due dei quali in terapia semi-intensiva (dato quest’ultimo al 23 febbraio). Una settimana fa gli attualmente positivi erano 75 (anche qui l’incremento è del 16,6%), mentre si presenta stabile il dato dei ricoverati.

“Dopo settimane di stabilità e lieve discesa della curva – commenta il sindaco Gianni Fogliato –, negli ultimi giorni anche nella nostra città il numero dei nuovi positivi è tornato a salire. Un campanello di allarme da non sottovalutare. In attesa di aggiornamenti rispetto a un possibile cambio di colore della nostra Regione, dove si conferma un andamento generale del contagio nuovamente in crescita, invito tutte le fasce della cittadinanza a comportamenti di massima cautela, per evitare di fare ulteriori passi indietro e dover tornare a provvedimenti più restrittivi. I trend indicano i giovani tra le categorie più colpite: anche in questo caso, prudenza e responsabilità, per scongiurare la propagazione del virus a livello familiare e continuare a garantire in sicurezza la didattica in presenza.



"Intanto – ricorda ancora il primo cittadino braidese – anche nella nostra città prosegue secondo il piano predisposto a livello territoriale la campagna di vaccinazione tra i cittadini ultra80enni. In merito, ringrazio i volontari del servizio civico e i Carabinieri in congedo che, coadiuvati da volontari di Cherasco e Sommariva Perno, si sono resi disponibili a supportarne lo svolgimento presso la sede dell’ex ospedale 'Santo Spirito', soprattutto per quanto riguarda il distanziamento tra gli utenti”.