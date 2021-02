Saluzzo, finalmente partiti i lavori sul convento di San Bernardino, futura sede dei Centri diurni Le Nuvole e San Lazzaro

Partiti finalmente i lavori sulle maniche del convento di San Bernardino che diventeranno, tra qualche anno, sede dei centro diurni Le Nuvole e San Lazzaro, entrambi alla ricerca di nuova sistemazione alloggiativa. Nell’altra parte del convento continueranno a vivere i frati della Parrocchia.

L’apertura del cantiere, rispetto al via annunciato ( doveva essere a metà ottobre dello scorso anno) ha qualche mese di ritardo. La ditta Tancredi di Altamura (Bari), specializzata in recupero di castelli e immobili d’arte, si è aggiudicata l’appalto per i lavori strutturali delle parti dell’immobile, acquistate nel 2014 dall'Ente Tapparelli.

Il primo lotto interesserà il rifacimento dei tetti, la pulizia dei sottotetti, il consolidamento di volte e solai. Il tempo previsto è di 7 mesi, l’appalto è di circa 500 mila euro.

Sono i primi fondi messi a disposizione dal realizzatore dell’opera, il Tapparelli, derivati dalla fusione del Pio Istituto Gugliemi Baralis Oberti, entrato qualche anno fa nella rete dei partners promotori del polo della disabilità saluzzese, come ricorda il presidente dell’ Ente Roberto Bertola.

Per il recupero funzionale complessivo dell’immobile ( già ex Magistrali) si ipotizza un investimento di 2 milioni 800 mila euro, divisi in tre lotti di lavori.

Oltre ai primi 500 mila euro, per il proseguimento del cantiere che interesserà poi il piano terra, gli spazi separati per i due centri e quelli comuni, sono a disposizione 600/ 700 mila euro grazie ad un mutuo che sarà coperto dagli affitti del Consorzio Monviso Solidale, 100 mila da un accordo di programma con la Regione, altri 15 mila euro dalla Fondazione CrSaluzzo.

Nel prossimo periodo gli sforzi si concentreranno sulla ricerca del milione di euro mancante per portare a termine i tre anni di lavoro previsti. La consegna dell’opera realizzata è prevista per il 2023.

Il precedente progetto fatto su San Bernardino era quella di per farne una struttura socio assistenziale per anziani autosufficienti, con la realizzazione di 17 camere in un contesto privilegiato di relax e benessere.

Nel 2017 il nuovo ragionamento alla luce anche della problematica della ricerca di una sistemazione per il Centro Diurno Le Nuvole e quello di San Lazzaro, che ha portato Comune di Saluzzo, Tapparelli, Consorzio Monviso Solidale che gestisce i due centri e la Diocesi con il vescovo Cristiano Bodo ad avviare questo progetto di visione ampia per dare risposte alla disabilità del Saluzzese.