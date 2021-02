Tre nuovi Dae per la città cardioprotetta: salgono a 17 le postazioni a Busca

Si continua a lavorare al progetto "Persone di Cuore. Busca città cardioprotetta", nato nel 2016 e condiviso fra Comune e comitato di Busca della Croce Rossa Italiana. Sono stati appena posizionati tre nuovi Dae (defibrillatore automatico esterno): in via Umberto I, all’esterno della farmacia Abrate, donato dalla stessa farmacia per la zona centro storico, uno in via Verdi, di fronte allo studio Fabrizio Lerda donato dall’odontoiatra per la zona Giardino dell’Infinito, l’ufficio postale e la caserma dei Carabinieri, uno all’esterno della Casa della Salute, donato da Fitwalking solidale Busca, utile alla casa di riposo, agli studi dei medici di medicina generale e agli altri servizi della Casa.



“Ringraziamo i donatori – dice il sindaco Marco Gallo – che hanno messo a disposizione dei concittadini altri strumenti salvavita e ci permettono di implementare il nostro progetto, che continua ad essere di esempio nel campo della cardioprotezione e della cultura diffusa del primo soccorso”.



“In totale – spiega Jacopo Giamello, consigliere comunale delegato alla Sanità e curatore del progetto - sono ora 17 i Dae a Busca, dei quali 15 sempre disponibili sul territorio, più uno in dotazione ai Vigili de Fuoco volontari di Busca, usato in ogni uscita di soccorso, e un altro in dotazione all’associazione Busca Calcio, che lo usa per gli allenamenti fuori sede. Non appena sarà possibile farlo in sicurezza, riprenderemo anche i corsi per abilitarne all’uso dei Dae e alle tecniche salvavita. L’emergenza del Covid19 ci ha imposto una lunga sosta, che speriamo di poter interrompere nella bella stagione proponendo lezioni all’aperto. Nonostante la sospensione dei corsi per un anno, sono già settecento i buschesi abilitati, sui diecimila totali, una percentuale ragguardevole, così come è notevole il numero delle postazioni, circa una ogni seicento residenti”.



Le postazione DAE