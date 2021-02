Verzuolo: mercoledì 24 febbraio si è tenuto il consiglio comunale

L’assemblea ha poi prestato un minuto di silenzio per la tragedia avvenuta in Congo con l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo.

Nell’occasione si ricorda che sono 37 le aziende, soprattutto del settore commercio, che hanno presentato domanda al Fondo Imprese (77.000 €) istituito dal Comune per aiutarle nella crisi causata dal Covid19. I buoni alimentari finanziati dal decreto Ristori Ter (37.000 €) e dal Comune (10.000 €) hanno aiutato 230 famiglie, 56 delle quali hanno ricevuto un secondo contributo (rimodulato al ribasso per consentire di aiutare più persone possibili) perché in particolari condizioni di difficoltà. Infine, a ieri, 24 febbraio, sono stati eseguiti 558 tamponi nella postazione di tamponi rapidi allestita in piazza Martiri in collaborazione con i medici di base della Casa della Salute ed i membri della squadra ANA di Protezione civile.