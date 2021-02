Incidente nella serata di oggi (venerdì 26 febbraio) a Fossano.

Coinvolti ben sette mezzi, di cui un SUV, nel violento scontro avvenuto in corso Colombo, nei pressi della chiesa del salice. Non si segnala, per fortuna, la presenza di feriti.

Sul posto i carabinieri di Fossano, e il sindaco Dario Tallone