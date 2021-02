A Dronero rinasce "Il Bottegone", l'associazione di commercianti locali

Un anno difficilissimo, problematiche trasformate però in sfide da chi, nonostante tutto, non ha voluto arrendersi.

Così lunedì, 22 febbraio, a Dronero è rinata l'associazione dei commercianti locali "Il Bottegone". L'obiettivo è quello di una preziosa rete di riferimento sul territorio, in modo da poter creare un tavolo di confronto idee e problematiche.



"In questo particolare contesto - si legge in una nota stampa - alcuni di noi hanno sentito il bisogno di confrontarsi tra colleghi e si è creato un gruppetto di persone affiatato che ha lanciato come iniziativa le aperture domenicali del mese di dicembre accolta da altre 60 attività e che ha avuto un buon successo anche di pubblico... Molti cittadini, complice la mancata possibilità di spostarsi in altri Comuni, hanno riscoperto un paese più vivo e piacevole e hanno scoperto realtà locali che non credevano così ben fornite. Sull’onda di questa piacevole iniziativa abbiamo pensato di estendere questa idea di collaborazione anche alle altre imprese presenti sul territorio. In questi mesi ci siamo azionati per cercare di far ripartire l’associazione Bottegone che storicamente aveva creato diverse interessanti iniziative a Dronero, ma che negli ultimi anni si era un po’ fermata. Abbiamo ottenuto un buon riscontro tra le attività e in un paio di settimane abbiamo raccolto una settantina di nuovi associati.Tutto il vecchio direttivo si è dimesso concedendo la propria preziosa disponibilità per operare anche in futuro. In particolare il Sig. Marco Fuso ci ha manifestato massimo appoggio ed è stato decisamente soddisfatto nel vedere tanta partecipazione."



Il nuovo direttivo di questa associazione è così composto: presidente, Maurizio Bagnaschi, vicepresidente, Andrea Lamberti. Segretario, Davide Cucchietti, consiglieri Manuela Abello, Francesca Bianco, Nadia Bernardi, Emanuela Isaia, Laura Torino, Alex Bergia.



L'associazione "Il Bottegone" ha deciso inoltre di estendersi oltre Dronero verso i Comuni limitrofi, Roccabruna e Villar San Costanzo, e ai servizi alla persona per avere così un ventaglio più ampio di imprese.



Per quanti lo desiderano, è possibile tesserarsi presso le seguenti attività droneresi: "Lo Scrigno" in Piazza Martiri, "Il Quadrifoglio" e "Enigma" in via Roma, "Turinet" e "Cartolibreria Alice" in via Giovanni Giolitti, "Be Natural" in via Torino.

Per gli altri comuni, invece, è possibile acquistare la tessera presso "Axel Bar" a Pratavecchia, "Avenida Bar" a Villar San Costanzo, la locanda "Ca’Bianca" a Roccabruna.

A breve il consiglio neoeletto si riunirà per iniziare una programmazione dei lavori da affrontare con maggiore urgenza. É stato già fissato un incontro per martedì 30 febbraio con Confcommercio di Cuneo, che da sempre affianca le imprese e che si è già complimentata per l’iniziativa.