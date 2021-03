Il primo archivio streetwear in Italia: quasi 30.000 capi dagli anni '80 ad oggi

Lo streetwear non è più un fenomeno di nicchia, lo stile rappresentativo di sottoculture come quella punk o skater. Negli ultimi decenni la moda di strada è mainstream ed è entrata a far parte del nostro ricco patrimonio culturale.

Qualche giorno fa a Milano, capitale del settore fashion in Italia, è stato inaugurato il primo archivio streetwear grazie alla collezione privata di Luca Benini. I pezzi in totale sono quasi 30.000. Non solo abiti, accessori e scarpe ma anche dischi ed opere d’arte che raccontano lo streetwear dagli anni '80 ad oggi. L’archivio è fruibile anche online grazie alla piattaforma digitale curata da Nationhood. Ti basta inserire su qualsiasi motore di ricerca Archivio Slam Jam e puoi goderti questo incredibile progetto.

Per gli appassionati di streetwear e più in generale di moda, questa è un’interessante opportunità per conoscere meglio questo mondo fatto di icone e leggende che ancora oggi sono in grado di influenzare il mercato e creare nuove tendenze. Cultura a parte, quali sono oggi i brand streetwear a cui far riferimento per sfoggiare uno stile impeccabile? Scoprilo subito!

Leader del mercato streetwear

Stilare un elenco definitivo di tutti i brand della scena streetwear risulta piuttosto difficile soprattutto perché di nuove ne nascono ogni anno diverse. Focalizziamo dunque l’attenzione sui brand che godono di un successo ormai consolidato. Stussy, Supreme, Vans, Converse, Carhartt e Obey propriamente streetwear. E poi ancora alcuni marchi sportswear come Nike, Jordan, Puma, Adidas e Kappa che combinano design sportivo ed urban per la realizzazione dei propri prodotti fashion.

Hypebeast e sneakerhead: chi si cela dietro questi termini?

Hypebeast e sneakerhead sono vocaboli inglesi che ormai sono entrati a far parte del linguaggio comune. Ma sai cosa significano? Con hypebeast si indica una persona che segue soltanto lo stile l’hype ossia capi di moda in edizione limitata come ad esempio le cosiddette capsule collection o collaborazioni esclusive tra brand. Si tratta di pezzi esclusivi, ricercati e nella maggior parte dei casi anche costosi. Gli/le sneakerhead sono invece coloro che collezionano sneakers. Dall’ultimo modello di Nike Air Jordan 1 a quelle indossate da Michael Jordan nel 1985 battuto all’asta per 615.000 dollari (le sneaker più costose della storia). Follia?! Non per un/una vero/a sneakerhead! Lo stesso termine viene utilizzato anche per collezionisti più modesti e appassionati/e di sneakers.

Attualmente lo siamo un po’ tutti stando ai dati sulle vendite di tale tipologia di calzature. Non sono più le classiche scarpette sportive indossate soltanto dalle persone più dinamiche ed attive ma vere e proprie icone di stile. Non è un caso che attualmente siano indossate anche con outfit più eleganti o da personaggi famosi in occasione di eventi formali. Come Kamala Harris che per sostenere la campagna elettorale ha scelto un paio di comode Converse All Star, con le quali è stata immortalata sulla copertina di Vogue US in veste di Vicepresidente degli Stati Uniti.

5 capi must-have per creare un outfit streetwear

Magari sei alle prime armi con lo streetwear e vuoi aggiungere al tuo guardaroba un outfit per provare questo stile. Ecco cosa acquistare a prescindere dal genere:

Felpa o t-shirt : a seconda della stagione questi sono i capi d’abbigliamento su cui puntare;

: a seconda della stagione questi sono i capi d’abbigliamento su cui puntare; Pantalone sportivo o jeans : meglio ancora se con tasche cargo che ti consentono di avere a portata di mano gli oggetti indispensabili;

: meglio ancora se con tasche cargo che ti consentono di avere a portata di mano gli oggetti indispensabili; Ovviamente un paio di sneakers : taglio alto, medio o basso a te la scelta;

: taglio alto, medio o basso a te la scelta; Beanie o cappello con visiera : ottimi alleati per caratterizzare il tuo outfit e proteggerci dal freddo e dal sole;

o : ottimi alleati per caratterizzare il tuo outfit e proteggerci dal freddo e dal sole; Zaino o marsupio: accessori comodi e funzionali molto utili sia per lavoro che per affrontare i mille impegni quotidiani. Il marsupio, date le dimensioni, è la soluzione ideale per il tempo libero o le attività outdoor.

Shopping online: dove trovare capi streetwear esclusivi?

Acquistare capi streetwear originali online senza le dovute accortezze può esporre a spiacevoli sorprese alla consegna. Non sono poche le persone che trovando capi, accessori e scarpe a prezzi stracciati ed acquistano senza prima verificare l’autenticità dei prodotti. Magari le foto mettono in vista il logo del brand e ci pensa di aver fatto un ottimo affare per poi scoprire che si tratta di un capo contraffatto. Il consiglio per evitare queste spiacevoli esperienze d’acquisto è comprare i prodotti sui siti ufficiali dei brand di tuo interesse o fare shopping su e-commerce autorevoli come ad esempio Black Box .

Team hypebeast o sneakerhead questo sito è da salvare tra i preferiti! Qui trovi non soltanto alcuni dei brand citati in precedenza ma anche marchi streetwear giapponesi che difficilmente troveresti in un qualsiasi store.