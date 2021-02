8 marzo, Savigliano: dal 5 marzo tutte le iniziative per la Giornata della Donna

In occasione dell’8 marzo, Festa Internazionale della Donna, la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano propone alla cittadinanza alcuni appuntamenti e riflessioni, che saranno fruibili dalla pagina facebook della Consulta Pari Opportunità.

Si inizia venerdì 5 marzo con una riflessione della Presidente della Consulta Pari Opportunità di Savigliano, Clara Rocca, sul significato della Giornata Internazionale della Donna e con una conferenza tenuta dalla mediatrice culturale AIMS, Nicoletta Musso Oreglia, sul tema “Uomini, donne e pandemia: la relazione possibile in tempi di crisi”.

L’Assessore alla Cultura e Turismo di Savigliano, Petra Senesi (psicologa e psicoterapeuta), prosegue sabato 6 marzo con un intervento dal titolo “Essere resilienti al tempo del Covid”.

Domenica 7 marzo prevede in programma due riflessioni: la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Vilma Bressi, interviene sul tema “Donne e lavoro, il Covid inasprisce le disuguaglianze” e la Presidente dell’Associazioni Mai+Sole di Savigliano, Adonella Fiorito, sul tema “Per non dimenticare la violenza domestica al tempo del Covid”.

Come già per gli scorsi anni, l’Associazione Amici della Musica di Savigliano e la Compagnia Le Nuvole Teatro (diretta da Gianni Afola) offrono uno spettacolo dal titolo “Sognando di Sognare” tributo a Dacia Maraini, per la serata di lunedì 8 marzo (ore 21 con diffusione sul canale YouTube di TeleRadioSavigliano).

Infine, nella giornata di giovedì 11 marzo alle ore 18, in collaborazione con la Biblioteca Civica L. Baccolo di Savigliano, si presenterà il libro “Non è un Paese per mamme” di Paola Setti (All Around Edizioni). Lucetta Paschetta dialogherà con l’Autrice.