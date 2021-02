Gancia (Lega): "FAI, vittoria della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza sia punto di partenza per il nostro rilancio turistico"

L'affermazione della storica e spettacolare linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, quasi cento chilometri di strada ferrata tra le Alpi piemontesi, liguri e francesi, nella speciale classifica per i luoghi del cuore Fai, con 75 mila voti, rappresenta un importante successo per tutto il nostro territorio della Granda, del Piemonte sud occidentale, di un'area ad alta vocazione attrattiva e turistica che questo successo potrà certamente valorizzare.



Partiamo da questa vittoria nella classifica dei luoghi del cuore come punto di rilancio del turismo per i nostri territori, facciamo squadra tra Piemonte e Liguria insieme alla Francia per intensificare il servizio e rendere ancora più fruibile per tutti la Cuneo-Nizza e lo splendido panorama che offre a chi la percorre.