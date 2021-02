Chiesa di Sant’Agostino: messa di suffragio per gli ex dipendenti dell’ospedale di Saluzzo

L’annuale messa di suffragio per gli ex dipendenti dell’ospedale di Saluzzo, sarà celebrata domani, sabato 27 febbraio alle 16, nella chiesa di Sant’Agostino dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, con don Michelangelo Priotto e il cappellano dell’Ospedale don Enrico Minotti. Tutti sono invitati ad intervenire.

Con questa iniziativa “guidata dalla riconoscenza e dal ricordo per chi ha lavorato per l’ospedale civile” l’Associazione Medici Cattolici di Saluzzo, vuole mantenere viva la memoria di tutti gli ex dipendenti del nosocomio cittadino.

"Fin dal Trecento l’assistenza sanitaria e sociale agli abitanti di Saluzzo e del circondario era fornita da una istituzione di volontari in un edificio, tuttora presente, in via Della Chiesa – ricorda Livio Perotti, presidente dell’associazione saluzzese- Nel Settecento fu costruito nella sede attuale l’Ospedale Civile di Saluzzo, che da oltre 3 secoli è un’istituzione fondamentale ed un sicuro punto di riferimento della città e del territorio circostante, pianura e valli. Una moltitudine di medici, infermieri, suore, volontari nel tempo ha prestato servizio e fornito assistenza in occasione di eventi naturali (nascita, morte, malattia, traumi) o eccezionali come epidemie e guerre.

Grazie alla competenza degli operatori e alla generosità dei benefattori, fino agli anni 50/60, l’Ospedale era tra quelli più stimati della provincia di Cuneo, in grado di eseguire tutti gli interventi clinici possibili in quell’epoca.

L’Associazione Medici Cattolici, presente a Saluzzo da più di 40 anni, si propone di contribuire alla formazione permanente dei medici secondo i principi evangelici, affrontando problemi scientifici, etici e professionali in un confronto con opinioni diverse.

“Abbiamo raccolto 155 nominativi ( defunti nell’ultimo cinquantennio) che saranno registrati, suddivisi per qualifica, in un elenco posto all’ingresso della Chiesa di S. Agostino e che saranno proclamati nel corso della sacra funzione.

Certamente ci saranno involontarie dimenticanze. Se qualcuno dei presenti vorrà segnalare un nome mancante, è pregato di aggiungerlo a tale elenco prima dell’inizio della Messa".