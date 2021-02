Raccolta fondi per la famiglia di Seka, morto in un incidente sul lavoro a Moiola

Avrebbe compiuto 37 anni il prossimo 30 marzo, Thiaw Cheikh, di origini senegalesi vittima dell’incidente agricolo avvenuto nel comune di Moiola, su una pista forestale, lo scorso 24 febbraio.

Thiaw Cheikh era un lavoratore simbolo per la comunità africana di Moiola. Attivo anche nel volontariato nell’associazione no profit “Insieme Diamoci una mano” con sede a Demonte, ma operante in tutta la vallata.

Divideva un alloggio nel comune di Moiola insieme ad un altro lavoratore di origine africana.

Il Comune di Moiola, in collaborazione con l’associazione “Insieme diamoci una mano – Valle Stura Odv” organizza una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Thiaw Cheikh “Seka”.

Sekada cinque anni era dipendente di un’azienda agricola di Moiola. In Italia dal 2013, molto conosciuto in tutta la valle per la sua attività di volontario dell’associazione “Insieme diamoci una mano”, manteneva a distanza la moglie e i tre figli (l’ultima nata un mese fa) che erano rimasti in Senegal.

Chi volesse dare una mano alla famiglia può farlo con una donazione sul conto corrente bancario della Ubi Filiale di Demonte intestato al Comune di Moiola – aiuti economici alle famiglie, Iban IT 59 U 03111 46250 000000001101, causale: donazione per Thiaw Cheikh, oppure direttamente allo sportello del Comune o rivolgendosi all’associazione “Insieme diamoci una mano – Valle Stura Odv” (Cristina Giraudo tel. 349-3658432, Denise Fresia 349-6857212, Silvana Dogliani 333-4815258, Guido Lingua 333-894874).

Domani, sabato 27 febbraio alle 18, presso la chiesa di San Giovanni di Moiola si terrà una veglia di preghiera.