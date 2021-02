Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì scoprirà solo domenica la sua avversaria nei quarti di Coppa Italia

Con la vittoria ottenuta mercoledì sul campo dell'Exacer Montale (1-3), l’Eurospin Pinerolo si è garantito il terzo posto nel girone Ovest di Regular Season. Posizione che consente di ufficializzare due delle quattro sfide valide per i quarti di finale di Coppa Italia. Le prime due sfide in tabellone sono pertanto: Cutrofiano-Pinerolo e Vallefoglia-Marsala. Resta ancora da chiarire quali saranno le avversarie della Lpm Bam Mondovì e dell’Acqua & Sapone Roma.

Per scoprirlo bisognerà attendere il risultato finale dell’ultimo recupero di Regular Season ancora da giocare nel girone Ovest, quello tra Pinerolo e Roma, in programma domenica alle ore 17. Ma quali sono i possibili scenari? E’ presto detto! Se la formazione laziale dovesse ottenere la vittoria sul campo del Pinerolo (con qualsiasi risultato), le "Giallorosse" balzerebbero al primo posto del girone Ovest e pertanto affronterebbero la quarta classificata del girone Est, il Volley Soverato.

In tal caso l’avversaria della Lpm Bam Mondovì sarebbe il Cbf Macerata. Se invece la Roma dovesse perdere a Pinerolo (anche al tie-break), il Puma resterebbe al primo posto in classifica e sarebbe proprio la squadra di Delmati ad affrontare il Volley Soverato, mentre Macerata renderebbe visita alle Capitoline. Mondovì e Roma, tuttavia, hanno una certezza, quella di giocare in casa almeno il match dei quarti di finale.

La squadra che terminerà in testa al girone potrà usufruire di un ulteriore "bonus", quello di disputare in casa anche l’eventuale semifinale. Un vantaggio non da poco nella strada che conduce alla finalissima di Rimini. E’ doveroso, tuttavia, sottolineare il disagio che dovranno affrontare le formazioni di Soverato e Macerata, che scopriranno solo nel tardo pomeriggio di domenica dove scenderanno in campo dopo soli tre giorni.

Le due società, pertanto, nello stretto giro di poche ore dovranno rapidamente mettere in moto la macchina organizzativa, prenotare mezzi di trasporto e hotel, preparare di fatto una trasferta che per il Soverato potrebbe richiedere un tragitto anche di 1000 km. Insomma, non proprio una passeggiata. Le gare dei quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno mercoledì 3 marzo con orario ancora da definire.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2