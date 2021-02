Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Bassino 28^nella prima discesa in Val di Fassa, vince Lara Gut-Behrami

La ripresa della Coppa del mondo femminile parte dalla Val di Fassa, su La Volata di Passo San Pellegrino. La pista debutta in Coppa del mondo e si configura come una una delle più veloci del circus femminile adattandosi alle scivolatrici, soprattutto nella parte alta e in quella conclusiva.

La vittoria va a Lara Gut-Behrami, che mantiene lo splendido stato di forma mostrato ai Mondiali di Cortina e si lancia in testa alla classifica generale, superando quota 1000 a 1047 punti, tallonata da Petra Vlhova, che non vuole certo mollare e, con il nono posto odierno, si issa a 1018 punti.

La Gut-Behrami chiude con il tempo di 1’23″93, per soli 2 centesimi meglio dell’austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima di Corinne Suter che prova la rimonta nella coppa di specialità su Sofia Goggia, che mantiene comunque 150 punti di vantaggio a due gare dal termine della stagione. Goggia è infatti a quota 480, mentre Suter sale a 330, pari merito con Breezy Johnson, oggi quinta.

La prima delle azzurre è Laura Pirovano, brava a prendersi l’ottava posizione con 90 centesimi di ritardo sulla ticinese.

Undicesima è Elena Curtoni con 1″17 di svantaggio sulla leader. Nadia Delago si prende il 16/o posto a 1″59 dalla vetta, precedendo Federica Brignone per un solo centesimo. Più distanti Francesca Marsaglia a 1″74 e Marta Bassino a 2″18.

Per sabato è in programma la seconda discesa, recupero della preolimpica cancellata a Yanqing, con partenza alle 11 e diretta su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo DH femminile Cdm Val di Fassa:

1. Lara Gut-Behrami SUI 1’23″93

2. Ramona Siebenhofer AUT +0″02

3. Corinne Suter SUI +0″26

4. Kira Weidle GER +0″33

5. Breezy Johnson USA +0″36

6. Kajsa Lie NOR +0″82

7. Marie-Michele Gagnon CAN +0″84

8. Laura Pirovano ITA +0″90

9. Petra Vlhova SVK +1″12

9. Michelle Gisin SUI +1″12

11. Elena Curtoni ITA +1″17

12. Tamara Tippler AUT +1″24

13. Mirjam Puchner AUT +1″29

14. Jasmine Flury SUI +1″33

15. Stephanie Venier AUT +1″39

16. Nadia Delago ITA +1″59

17. Federica Brignone ITA +1″60

21. Francesca Marsaglia ITA +1″74

28. Marta Bassino ITA +2″18

33. Roberta Melesi ITA +2″52

38. Teresa Runggaldier ITA +3″10

Federica Sosio ITA DNF