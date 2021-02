Villar San Costanzo: isola pedonale per tutte le domeniche di marzo e aprile

Villar San Costanzo è conosciuta ai più per la presenza dei “Ciciu del Villar”, fenomeni geologici siti sul nostro Comune, ma da alcuni anni grazie alla camminata del 1° gennaio “Prim de genè bugia i pè” si incontrano molte persone che giungono per percorre a piedi l’anello di 6 chilometri che collega il capoluogo alla frazione Morra.

Si tratta di un itinerario assolato e di facile percorrenza adatta a grandi e piccini. Grande attrattiva al percorso è anche data dalla creazione della “Pedancola” sul fiume Maira che collega la frazione Morra alla Frazione Monastero di Dronero.

Con ordinanza firmata dal Sindaco Gianfranco Ellena il 23 febbraio 2021, da domenica 28 febbraio, e per tutte le domeniche dei mesi di marzo e aprile, con orario 9 -18, via Crocetta (strada che collega il capoluogo alla frazione Morra) fino all’incrocio tra Contrada Gelata e Via Voli, sarà chiusa al traffico delle automobili, dando vita ad un’ ampia zona pedonale.

Per comprovate esigenze di transito di mezzi i residenti potranno rivolgersi agli uffici comunali per richiedere apposita autorizzazione.