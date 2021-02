Volley maschile A2 - Cuneo ospita Cantù, Bonola: "Dobbiamo sfruttare il fattore campo per arrivare al meglio ai playoff"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna tra le mura di casa per l'8^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 contro il Pool Libertas Cantù di coach Battocchio, domenica 28 febbraio alle ore 16.00 per l’anticipo di orario gestito dalla Lega Pallavolo Serie A.

Entrambe le squadre arrivano alla gara dopo un lungo confronto infrasettimanale, i canturini nel recupero della trasferta a Santa Croce, dove a spuntarla al tie-break sono stati i "Lupi", mentre i cuneesi dalla semifinale che ha visto Bergamo staccare il pass per la Finale dopo 2 ore di battaglia.

Paolo Bonola: «Mercoledì abbiamo affrontato i migliori del campionato e per ¾ di partita ce la siamo giocata alla pari, rispetto agli incontri precedenti con i bergamaschi in regular season. Dalla gara con Cantù ci aspettiamo un avversario in crescita, sono una squadra giovane, allenata da Battocchio che stimo molto. Non conosco il nuovo palleggiatore, non ho ancora avuto modo di valutarlo a pieno, sicuramente sarà una partita tosta. Anche loro con Santa Croce hanno dimostrato di avere carattere e un grande potenziale. Dovremo sfruttare al massimo il fattore campo per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff ».

Il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà in diretta libera sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link https://youtu.be/XaA9xxFaPTM.