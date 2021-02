Al MIAC di Cuneo torna il mercatino dei piccoli animali.

L’esposizione, aperta a tutti, sarà domenica 28 febbraio: nell’area di via Bra, in frazione Ronchi, dalle 7,30 alle 12 sarà possibile ammirare e scambiare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali allevati al chiuso, oltre ad acquistare mangimi ed attrezzature. Non sarà consentita, invece, la partecipazione di altre specie avicole (colombi, pollame, anatre, faraone, pulcini, tacchini, pavoni).

Un appuntamento che mancava dallo scorso settembre, atteso dalle tante persone che già conoscono il mercatino, ma un’ottima occasione per i nuovi visitatori, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid.

Dopo l’appuntamento del 28 febbraio, il mercatino tornerà a svolgersi regolarmente l’ultima domenica di ogni mese.