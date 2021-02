"Mobilità a Cuneo: è il momento delle scelte!"

La transizione ecologica deve essere tra gli obiettivi di qualsiasi squadra politica; ma bisogna poi attuare azioni concrete per agevolarla!

La sua posizione consisterebbe nel portare avanti un'opera di sensibilizzazione che porti i cittadini a collaborare per la riduzione delle emissioni inquinanti.

L'idea è quella di proseguire nel cammino intrapreso: incoraggiare le persone ad un trasporto intermodale, ovvero composto da più mezzi. Per esempio favorendo la sosta dei mezzi privati in parcheggi di testata con l'ultimo tratto fatto in bicicletta o a piedi.

Non è dell'idea però di adottare interventi costrittivi per quanto riguarda l'accesso delle auto private in città, almeno per il prossimo futuro.

Il sindaco ha infatti ribadito di dare maggiore importanza all'educazione della popolazione sull'inquinamento e sulla congestione stradale, per sensibilizzare su questi temi.

Ha anche espresso il desiderio di collaborare con questi enti per attuare politiche più diffuse sul territorio per sensibilizzare maggiormente le persone a stili di vita più sostenibili.

Si è poi detto disponibile, come Comune di Cuneo, a impegnarsi per organizzare un convegno sulla mobilità elettrica per confrontarsi sulle nuove forme di trasporto non inquinante.

Siamo dell'idea che informare ed educare le persone sui temi dell'inquinamento e della sostenibilità ambientale non basti più.

L'azione politica deve essere fortemente improntata ad agevolare e sostenere concretamente i comportamenti virtuosi, scoraggiando e limitando invece quelli dannosi.