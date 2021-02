Vezza d'Alba, l'appello del sindaco Bonino: "Proteggiamo dal virus anche i nostri bambini e ragazzi"

Visti i numeri di persone positive (10) e le venti in quarantena presenti nel territorio di Vezza d'Alba, il sindaco Carla Bonino chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini e delle famiglie per proteggere dal virus della Sars-CoV-2 anche i bambini ed i ragazzi.

Con la speranza di non dover più intervenire attraverso le chiusure scolastiche o richieste di interventi per il mancato rispetto delle normative anticontagio spiega: "Noi non abbiamo altre soluzioni da adottare oltre al vaccino e l'applicazione delle protezioni individuali sanitarie. Qui abbiamo tanti percorsi e sentieri panoramici, facilmente raggiungibili e percorribili a piedi con i bambini, senza fare gruppi o assembramenti. Vi consiglio di intraprendere queste salutari uscite con il giusto distanziamento e rispetto sull'utilizzo correttore della mascherina nel caso ci si incontri con altre persone".