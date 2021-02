Bimbo cade dallo slittino a Rucas di Bagnolo. Trasportato in elisoccorso al Regina Margherita di Torino

Soccorsi per un bimbo infortunatosi con lo slittino, a Rucas di Bagnolo



Infortunio, sulle piste di Rucas di Bagnolo Piemonte (chiuse causa Covid) per un bambino. Poco fa il giovanissimo, che stava scendendo lungo il pendio con uno slittino, si è procurato un trauma ad una gamba.

Scattato l’allarme, dal momento che l’elisoccorso dell’emergenza sanitaria 118 in un primo momento non era disponibile, sono state allertate le squadre a terra del Soccorso alpino. Sono intervenuti gli operatori della stazione di Crissolo, che hanno prestato i primi soccorsi al bambino, e poi successivamente lo hanno condotto sul piazzale della stazione sciistica di Rucas, non molto distante.

Sul piazzale, ad attendere il bimbo, i mezzi dell’emergenza sanitaria 118: l’ambulanza della Croce verde di Bagnolo Piemonte e l’automedica partita da Paesana.



Il giovanissimo, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in ambulanza fino a Bagnolo Piemonte. Da qui, in elisoccorso è stato trasferito al Regina Margherita di Torino per ulteriori accertamenti.