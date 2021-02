Tipologie di termostato wifi e caratteristiche

Un termostato wi-fi consente di gestire il riscaldamento o il raffreddamento domestico semplicemente utilizzando il proprio smartphone attraverso una App dedicata.

I moderni termostati sono chiamati termostati smart wifi e garantiscvono la gestione del riscaldamento dell’ambiente domestico attraverso il proprio smartphone in modo da migliorare il comfort ambientale.

Il termostato è un dispositivo che può essere collegato sia alla caldaia che al condizionatore, consente di stabilire una temperatura standard all’interno di un’abitazione.

I termostati smart possono essere collegati a qualsiasi tipologia di caldaia, anche a quelle più datate e permettono di gestire il riscaldamento di tutti gli ambienti della casa. La maggior parte dei termostati di oggi riescono a gestire il calore anche negli ambienti più strutturati o divisi.



3 tipologie di termostato: come funzionano

Termostati meccanici

Il termostato meccanico è un dispositivo da parete che permette di impostare una sola temperatura. Le funzionalità principali del termostato sono lo spegnimento e l’accensione autonoma della caldaia, due funzioni costantemente attive che permettono di mantenere una temperatura standard all’interno della casa.

Termostati wifi

I termostati wifi sono di ultima generazione, realizzati con un sistema tecnologico intelligente, hanno già conquistato tante case italiane. I migliori termostati wifi Ariston hanno diverse funzionalità che rendono questi dispositivi più efficienti sia in termini di tecnologia che in termini di risparmio energetico. Inoltre si ha la possibilità di attivarli da remoto, così da impostare la temperatura ideale anche se non ci si trova in casa. Ad esempio, se si sta tornando a casa e si percepisce del freddo, è possibile aumentare la temperatura attraverso il proprio smartphone e trovare così la propria abitazione calda.

Cronotermostati



I cronotermostati sono più moderni dei termostati meccanici o tradizionali, permettono di programmare anche le fasce orarie e i giorni in cui attivare il riscaldamento in casa Tuttavia, non possono essere attivati da remoto.

Caratteristiche migliori termostati wifi

Il termostato smart wifi deve essere collegato alla rete wireless presente nell’abitazione e lavora in totale autonomia. Questa tipologia di dispositivo funziona grazie ad un’App e può essere gestito tramite lo smartphone, andando a migliorare la gestione della temperatura dell’ambiente domestico in qualsiasi momento della giornata.



In base alle impostazioni definite dall’utente, il termostato smart wifi si occuperà:

Dell'accensione o spegnimento autonomo dei termosifoni; Dell'aumento o riduzione della temperatura; Dell’attivazione o spegnimento del riscaldamento in determinati ambienti della casa; Dell’attivazione o spegnimento dei riscaldamenti in determinate fasce orari; Di capire la temperatura ideale degli ambienti secondo le impostazioni dell’utente; Di recepire comandi da remoto attraverso smartphone, tablet e dispositivi di assistenza vocale;



Alcune delle funzionalità di base presenti all’interno del sistema intelligente di un termostato wifi sono:

Rilevazioni di qualità dell’ambiente : percentuale umidità;

Previsioni Meteo : attraverso i dati presi da internet;

Delimitare un perimetro virtuale : in base al quale attivare o meno il riscaldamento;

Geolocalizzazione : grazie al collegamento con lo smartphone riesce ad attivazione o disattivazione il riscaldamento in base alla posizione dell’utente;

Insights, statistiche e notifiche via App.