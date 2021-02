Savigliano: i vaccini anticovid si faranno anche alla Crusà Neira

Stipulato l'accordo con l'ASL CN1 per la somministrazione dei vaccini anticovid nella struttura comunale della Crusà Neira di Savigliano.



L’immobile dato un uso gratuito sarà sfruttato dal personale dell’Asl da lunedì 1 marzo 31 dicembre 2021. Oltre alla struttura saranno date in suo le varie suppellettili (tavoli, sedie, transenne, pannelli divisori...).



All’Asl spetterà il pagamento delle utenze delle pulizie nonché disinfezione dei locali. Da lunedì 1 marzo inizierà l'allestimento è una volta terminato prenderanno il via i vaccini.