Volley A2/F: Le Tigri marchigiane sulla strada del Puma! Primo impegno di Pool Promozione per la Lpm Bam Mondovì, che domani rende visita al Vallefoglia

Tifosi, prepararsi al decollo…si parte! Per la Lpm Bam Mondovì domani inizia la seconda fase del campionato, quella della Pool Promozione. Una partenza di certo impegnativa, visto che le Pumine di Delmati faranno il loro esordio in casa della formazione che ha chiuso il girone Est di “Regular Season” al primo posto assoluto, la Megabox Vallefoglia.

Le marchigiane rappresentano una matricola solo sulla carta, anche perché dispongono di un roster ricco e variegato. La punta di diamante del Vallefoglia è la ventitreenne Alice Pamio, che con 340 punti realizzati in 16 partite disputate è attualmente la migliore schiacciatrice della serie A2. Molto forte anche la centrale originaria di Phoenix (Arizona) Rachael Kramer, che sottorete fa valere quasi sempre i suoi 208 cm di altezza.

Senza dimenticare l’esperienza della quarantenne schiacciatrice Lucia Bacchi, una leggenda della pallavolo con le sue 19 stagioni trascorse in serie A (6 in A1 e 13 in A2). Insomma, la squadra guidata da coach Bonafede rappresenta un collettivo dallo spessore qualitativo non indifferente. Nelle otto gare disputate tra le mura amiche, la compagine pesarese ha ottenuto 6 vittorie, di cui solo una al tie-break e due sconfitte, quelle con Soverato (2-3) e Macerata (1-3).

Il Vallefoglia, però, si troverà di fronte un Puma che ha tutte le intenzioni di iniziare la Pool Promozione con il piede giusto. Le ragazze di Delmati anche nell’ultimo mese hanno lavorato duramente, con il chiaro obiettivo di farsi trovare pronte a questo difficile appuntamento. La Lpm, inoltre, ha un record da difendere, quello delle gare consecutive con la conquista di almeno un punto. Record che al momento è di 20 partite!

La gara sarà diretta dal 1° arbitro Antonio Licchelli (Reggio Emilia) e dal 2° Marta Mesiano (Bologna). Il match sarà visibile come di consueto in diretta streaming sul canale LVF-TV. Al PalaDionigi di Vallefoglia il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.