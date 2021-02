Un quarto di secolo per Marta Bassino. Oggi la campionessa borgarina, oro nello slalom parallelo ai Mondiali di sci di Cortina, compie 25 anni.

Super Bax festeggerà sulla neve: è infatti impegnata in Val di Fassa per la Coppa del Mondo femminile. Appuntamento alle 11 per la seconda discesa libera, recupero della preolimpica cancellata a Yanqing, diretta su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport.

Da tutta la redazione i migliori auguri di buon compleanno!