Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo chiude la regular season con una vittoria, Casalmaggiore piegata 3-2

La Bosca S.Bernardo Cuneo fa sua l'ultima di regular season superando, tra le mura amiche, la Vbc Èpiù Casalmaggiore con il risultato di 3-2, al termine di una bella partita, decisamente combattuta.

Pistola schiera Signorile in regia, Bici opposto, Zakchaiou e Candi al centro, Giovannini e Ungureanu schiacciatrici, Zannoni libero. Parisi risponde con Marinho al palleggio, Montibeller opposto, Stufi e Melandri centrali, Bajema e Kosareva schiacciatrici, Sirressi libero.

La squadra ospite parte meglio, 2-6. Di Bici il primo ace della partita (5-7) poi Candi completa un parziale di 4-0, 7-7. Melandri è ispirata, Casalmaggiore torna a +3: 8-11. Montibeller mura Bici (10-14) ma Cuneo si rifà sotto, trascinata da Candi e dalla stessa Bici (15-16). Quindi si scatena Giovannini, 19-17. Montibeller non è da meno ed il punteggio è di nuovo capovolto, 21-23. Un errore di Turco in battuta chiude il primo set, 23-25.

La Bosca S.Bernardo Cuneo rientra in campo determinata e riesce ad indirizzare il parziale a suo favore sfruttando i colpi di Bici e Candi, 16-11. Ungureanu porta il vantaggio a +7, 20-13. Zakchaiou si esalta a muro, 22-14. Candi realizza l'ultimo punto: 25-19, 1-1 al Pala UBI Banca.

Equilibrato, fin dalle prime battute, il terzo parziale: 8-8. Cuneo prova a scappare con Ungureanu, 14-12. Bici trova continuità e punti pesanti (16-14), Adelina Ungureanu la imita: 18-14. Vanzurova, ex di turno, riduce lo svantaggio, (18-16), l'ace di Bici lo ristabilisce: 20-16. Ungureanu attacca out, Casalmaggiore torna in scia (21-20). Kosareva (ace) agguanta le avversarie, 22-22. Epilogo infinito, l'ultimo acuto è di Sonia Candi: 32-30.

Ungureanu, con un ace, firma il primo sorpasso della Bosca S.Bernardo Cuneo nel quarto set: 8-7. La Vbc Èpiù riprende coraggio e capovolge la situazione: 11-14. Cuneo va in difficoltà, Montibeller e compagne ne approfittano: 13-19. La squadra ospite conduce in porto, senza patemi, il parziale: 16-25, si va al tie-break.

Bici e Zakchaiou danno sostanza alla ripartenza di Cuneo, 4-2. Il divario sale a 4 lunghezze grazie ai colpi di Giovannini, 8-4. Casalmaggiore non molla, Ungureanu mette giù la palla dell' 11-8. Le ragazze di Pistola lottano e soffrono fino alla fine ma si impongono 15-11 conquistando la decima vittoria in campionato (sesta al tie-break). Erblira Bici MVP.