A Saluzzo concluso il primo giro di "consultazioni" sul nuovo ospedale unico

A Saluzzo il sindaco della Città, Mauro Calderoni, ha concluso una prima tranche di incontri con le forze politiche locali in merito all'ipotesi del nuovo ospedale unico.

Una sorta di "consultazioni" tenutesi in Municipio, durante le quali il primo cittadino, che siede al tavolo della commissione ad hoc istituita dalla Regione (insieme al altri sei colleghi), ha voluto sondare le impressioni della politica locale.

Si è ragionato sul futuro dell’edilizia sanitaria nel quadrante

nord-ovest della provincia di Cuneo. Anche alla luce della possibilità di un nuovo ospedale a servizio di Fossano, Saluzzo e Savigliano, ipotesi formulata di recente dall’assessore regionale Luigi Genesio Icardi.

Nel primo giro di "consultazioni" Calderoni ha incontrato cinque partiti: Italia Viva, Sinistra Italiana, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Azione con Calenda.

L'esito degli incontri è stato reso noto dal Comune di Saluzzo. Lo integriamo con alcune note diramate da alcuni partiti, inoltrate alla redazione o pubblicate sui canali social.

Per Italia Viva, il segretario locale Francesco Hellman ha evidenziato la "necessità di attenzione sui tempi di percorrenza per accedere alla nuova struttura ospedaliera".

Sinistra italiana, con Mario Cravero, "ha chiesto che venga fatta chiarezza sul futuro degli attuali immobili dei tre ospedali: Fossano, Saluzzo e Savigliano".

Fratelli d’Italia, con il segretario saluzzese Paolo Radosta, "ha evidenziato che la nuova ipotetica struttura sanitaria dovrà essere baricentrica e ben collegata".

La sezione cittadina FdI ha poi dato contro dell'incontro sulla pagina Fb ufficiale: "Concluso il dialogo assieme al sindaco di Saluzzo sull'ospedale unico. La posizione di Fratelli d'Italia è limpida e coerente. Non diciamo no all'operazione, ma chiediamo si valuti la baricentricità del saluzzese, territorio che serve tutte le valli.

Chiediamo inoltre che si crei un ragionamento sulle infrastrutture, perché siano fruibili con tempi di percorrenza più celeri. Infine, necessitiamo di rassicurazioni sulla struttura attuale e sul futuro prossimo.

Ringraziamo il sindaco per l'opportunità di dialogo".

Gianluca Arnolfo, segretario del Pd, ha "auspicato la redazione di un progetto complessivo che oltre all’individuazione del sito per l’ospedale tenga conto anche della medicina territoriale e della viabilità, ricordando che spetterà poi

alla Regione la revisione della geografia sanitaria piemontese e, in particolare, cuneese".

Infine, Andrea Vassallo, referente di Azione, "ha manifestato l’esigenza di un atto chiaro di programmazione dalla Regione stessa che preveda anche la certezza dei finanziamenti".

Anche Azione ha diffuso una nota stampa a margine dell'incontro: "La delegazione di Azione, composta dal coordinatore saluzzese, Andrea Vassallo, da Ivana Casale e Marco Margaria ha espresso fin da subito la disponibilità al confronto con le Istituzioni per discutere su quali potranno essere le prospettive future riguardo al nosocomio saluzzese.

Abbiamo voluto manifestare alcune nostre considerazioni in merito a quanto è emerso dalla Consulta dei sindaci del saluzzese.

Riteniamo infatti che l'avvio di un dibattito sulle prospettive legate al futuro della sanità territoriale, relativamente agli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano, debba essere subordinato a un atto formale da parte della Regione Piemonte, rammentando che la Sanità è di competenza della Regione stessa.

Abbiamo dunque sottolineato la necessità un atto specifico di indirizzo da parte dell'organo competente. Riteniamo, inoltre, che tra i criteri che dovranno essere individuati nelle scelte sul futuro della sanità territoriale debbano essere tenuto in considerazione l'elevato bacino d'utenza del nosocomio saluzzese (pari a 90mila utenti considerando Saluzzo e le valli).

Un secondo criterio che si dovrà, a nostro avviso, tenere in considerazione riguarda le infrastrutture e i trasporti, che dovranno essere adeguati e funzionali alle esigenze del territorio".

"Ringrazio il sindaco e l'Amministrazione saluzzese per aver voluto includere anche il nostro gruppo di Azione in questi incontri con le forze politiche. - dichiara Vassallo - Siamo a disposizione per dare il nostro contributo, concreto e propositivo, in questo dibattito sull'ospedale, dibattito che ci sta particolarmente a cuore in quanto proprio sulla sanità Azione fece, nel 2019, una delle sue prime proposte.

Riteniamo che il 'piano Magni' abbia portato a investire ingenti risorse sulla struttura ospedaliera saluzzese, risorse che auspichiamo non vadano perse. Mai come in questo periodo di pandemia che stiamo vivendo possiamo comprendere quanto sia importante un sistema ospedaliero e sanitario funzionale e vicino alle necessità dei cittadini”.



“Il fabbisogno di salute va calibrato in modo che sanità ospedaliera e sanità territoriale abbiamo percorsi paralleli ed integrati. - afferma l'ex sindaco Stefano Quaglia - Il ruolo del nostro ospedale a servizio del vasto territorio che rappresenta non può essere derubricato senza un quadro di insieme che ad oggi non si vede iscritto agli atti.

Dopo il Covid tutto andrà riscritto e su questo il ruolo di un ospedale territoriale come il nostro può rappresentare un punto di forza".

Il secondo giro di "consultazioni" prevede incontri con i rappresentanti locali di Forza Italia e Lega.