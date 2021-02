L’Unione Montana Valle Varaita e l'Unione Montana Alpi del Mare cercano un Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario

L’Unione Montana Valle Varaita ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per un bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario presso i Comuni aderenti o in convenzione con l'Unione Montana Valle Varaita e l’Unione Montana Alpi del Mare.

Il concorso servirà inoltre per la costituzione di una graduatoria di idoneità da utilizzarsi da parte dei Comuni già aderenti e di enti terzi che vorranno convenzionarsi.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Valle Varaita entro in termine perentorio delle ore 12 del 25 marzo 2021 mediante una di queste modalità: consegna diretta a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Unione (piazza Marconi n. 5, Frassino; aperto dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30), invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento, invio di un messaggio posta elettronica certificata all’indirizzo unionemontanavaraita@legalmail.it allegando al messaggio esclusivamente file in formato pdf e indicando nell’oggetto la dicitura “domanda di partecipazione al concorso per esami per la copertura di n. 1 posto vacante cat. D, pos. ec. D1, Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario, a tempo pieno e indeterminato (eventualmente convenzionato).”

La domanda, da compilarsi obbligatoriamente su uno schema predefinito reperibile online e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà riportare la firma autografa estesa del/la candidato/a - non autenticata - e ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/la candidato/a. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di scadenza o domande trasmesse senza uno o più degli elementi richiesti.

Ulteriori informazioni, il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati nella sezione Bandi di concorso sull’albo pretorio dell’Unione Montana Valle Varaita all’indirizzo https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?ce=umvllvrt952

Le domande pervenute saranno esaminate e verrà stabilita l’ammissione alla selezione o l’eventuale esclusione dei candidati, che saranno avvisati in modo formale attraverso il sito dell’Unione Montana Valle Varaita nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso.

Qualora le domande presentate dovessero essere più di cento, l’Ente si riserva la facoltà di organizzare una prova preselettiva scritta. Il programma d'esame prevede, oltre all’eventuale prova preselettiva scritta, due prove di idoneità scritte ed una prova orale in forma di colloquio.

Il calendario delle prove d'esame e le sedi di svolgimento saranno resi noti attraverso il medesimo sito internet.

Si ricorda che in relazione all’emergenza sanitaria in corso i candidati potranno essere ammessi alla sede delle prove d’esame solo se in regola con quanto prescritto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, che prevede tra le altre cose il possesso di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato con tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata nelle 48 ore precedenti alla data di svolgimento delle prove.