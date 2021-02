"Non solo marzo". Tutti gli eventi albesi per la Festa della Donna

Nella Giornata internazionale dei diritti della Donna, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba e la Consulta per le Pari Opportunità propongono gli eventi di “Non solo Marzo – Oltre la parità di genere”.



“Il mese di marzo è il mese della rinascita, della primavera - commenta l’Assessore alle Pari Opportunità Carlotta Boffa - Abbiamo organizzato con la Consulta per le Pari Opportunità gli eventi di Non solo Marzo con la voglia di ripartire e con l’ottimismo di cui abbiamo bisogno.



Il momento più importante di queste iniziative sarà la firma di un documento che unirà la nostra Città ad altri Comuni ed enti piemontesi con l’intento di attivare azioni concrete sui temi della parità.



Ogni evento sarà dedicato alla donna, ai traguardi che ha raggiunto, in tutti gli ambiti. Iniziamo con Emanuela Aureli, che ci racconterà il suo percorso artistico attraverso l’imitazione di tantissime donne famose. Continueremo con le attrici di Alba, penalizzate professionalmente in questo anno difficile, che daranno voce a casalinghe, filosofe, imperatrici, toccando gli ambiti variegati del mondo femminile. La mostra di Viviana Gonella ci mostrerà un collage di volti di donne; ricorderemo tre grandissime compositrici del passato con l’Alba Music Festival e ascolteremo su Radio Alba la musica tinta di rosa. I commercianti esporranno nelle loro vetrine un fiore giallo, a simboleggiare la luce, la ripartenza e la fierezza di essere donna”.





Ecco gli appuntamenti





8 marzo 2021 ore 11:30



Sala consiliare del Palazzo comunale



Firma della Carta d’intenti contro il femminicidio.



Il Sindaco di Alba Carlo Bo firmerà un documento di intenti, promosso dall’Associazione Culturale “La Città delle Donne” di Torino, volto alla nascita di tavoli di lavoro condivisi con altri Comuni Piemontesi per avviare insieme azioni concrete di parità a favore delle fasce più deboli.





Giovedì 4 marzo 2021, alle ore 20:30



Per la rassegna BI-SOGNO di Teatro, l’attrice Manuela Aureli, intervistata da Paolo Tibaldi, racconta la sua straordinaria carriera e ci regala alcune delle sue divertenti imitazioni.



Streaming sui social:



Alba Cultura Eventi



@teatrosocialealba



Alba Cultura Eventi





A partire da lunedì 8 marzo 2021, alle ore 18:00



“TUTTE” le attrici di Alba raccontano le donne



Da un testo liberamente tratto da una lettera di Margaret Mazzantini, dieci attrici albesi si fanno portavoce attraverso l’arte performativa delle caratteristiche peculiari della femminilità in “tutte” le donne all’interno della società.



Streaming sui social:



Alba Cultura Eventi



@teatrosocialealba



Alba Cultura Eventi



Dall’1 al 31 marzo 2021



Donna, creatura dai tanti volti



La mostra dell’artista Viviana Gonella è allestita nel palazzo comunale di Alba e verrà inaugurata venerdì 5 marzo alle ore 17:00.



“La donna è al centro del suo universo pittorico. Soggetti femminili, desunti dal mondo pubblicitario della moda, che si continuano ad arricchire di motivazioni sociali.”



In collaborazione con il Comitato per le Pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti.



La mostra è aperta a ingresso contingentato (max 4 persone) nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì 8:30 – 12:30; giovedì 8:30 – 12:30 e 14:30 – 16:30. Guarda sui social del Comune di Alba il video della mostra.



Info 0173 292248 alba@comune.alba.cn.it





In Collaborazione con Alba Music Festival e con il Centro Culturale San Giuseppe



“Donne in musica” Tre ritratti di compositrici tra ‘800 e ‘900.



Lunedì 8 marzo, ore 21



Clara Wieck Schumann "La mia arte con anima e corpo"



Pianista e compositrice tedesca, moglie di Robert Schumann



Lunedì 15 marzo, ore 21

Lili Boulanger “Frammenti d’arte in una vita interrotta”



Compositrice francese, sorella di Nadia Boulanger



Lunedì 22 marzo, ore 21

Germaine Tailleferre “Du style galant au style méchant”



Compositrice francese, unica donna nel “Gruppo dei sei”



Narrazione musicologica di Dino Bosco.



Il “Trio Pierre Louys” con Lorena Portalupi al pianoforte, esegue opere di Clara Wieck Schumann, Lili Boulanger, Germaine Tailleferre.



Letture poetiche di Antonio Ghio.



Streaming sui social:



Alba Cultura Eventi



@teatrosocialealba



Alba Cultura Eventi



Alba Music Festival



LMR TV Langhe Monferrato Roero WebTV





Dalla sera di domenica 7 marzo e per tutto l’8 marzo



“La musica si tinge di rosa”, musica no stop su Radio Alba.



In collaborazione con la Consulta delle Pari opportunità di Alba.





Fiori gialli nelle vetrine del centro storico



L’Assessorato alle Pari Opportunità donerà ai commercianti di Alba un fiore giallo, simbolo di primavera, di luce e di rinascita.



In collaborazione con l'Associazione Commercianti Albesi ed il Comitato Alba Sotto le Torri – Commercianti Centro Storico.