Cade sugli sci a Prato Nevoso: interviene l’elisoccorso per un giovane 15enne

È ricoverato all’ospedale di Mondovì un giovane di 15 anni rimasto coinvolto in un incidente sugli sci a Prato Nevoso.

Il giovane, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto, riportando un trauma cranico.

Scattato l’allarme, si è alzato in volo l’elisoccorso del 118 di Cuneo, che ha raggiunto il ferito, in quota. I sanitari hanno prestato al ragazzo le prime cure, stabilizzandolo, prima di imbarcare a bordo dell’elicottero la barella e trasferire il 15enne al Montis Regalis.

I traumi riportati nell’incidente sono stati classificati dall’equipe del 118 con un codice giallo, di media gravità.