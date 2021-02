Santo Stefano Belbo, fermato un 40enne indiziato del pesante pestaggio ai danni di un pensionato

Hanno impiegato poche ore i militari dell’Arma per individuare il quarantenne indiziato del pesante pestaggio andato in scena nella giornata di oggi (domenica 28 febbraio) a Santo Stefano Belbo, ai danni di un 73enne residente in paese.



I fatti intorno alle 15.30, presso l’ex stazione ferroviaria del centro della Valle Belbo. E’ qui che sarebbe andato in scena quello che, secondo quanto riferito dalla vittima a quanti lo hanno successivamente soccorso, sarebbe stata un'aggressione conseguita a una banale discussione stradale, generata da alcuni sorpassi e contro-sorpassi tra due vetture: la Citroen Xantia guidata dal pensionato e la Fiat Punto con a bordo una coppia di amici, soggetti di nazionalità italiana, sulle cui spalle pesano precedenti specifici per lesioni e furti, tra i quali l’uomo accusato di aver materialmente condotto l’aggressione.



Bloccata l’auto dell’anziano, quest’ultimo sarebbe sceso dalla Punto e, raggiunto il 73enne ancora seduto al suo posto di guida, lo avrebbe pesantemente malmenato, infierendo su di lui con colpi che gli hanno provocato la rottura della mandibola, oltre a un quadro di lesioni che hanno consigliato ai soccorritori il trasporto in elicottero all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, dove i sanitari si sono riservati la prognosi (l’uomo non risulta comunque in pericolo di vita).



Prima di abbandonare a sé stesso la vittima nella piazzola teatro dei fatti, i suoi aggressori gli avevano peraltro sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell’auto – di modo che questi non potesse chiamare i soccorsi –, circostanza che estende alla rapina le ipotesi di reato a carico del 40enne indiziato della violenza.



Grazie a un lavoro congiunto partito da un non facile reperimento delle immagini registrate dalle diverse telecamere pubbliche e private presenti in zona e dal confronto con le targhe dei veicoli soggetti a controllo nelle ultime settimane, l’aggressore e il suo compare sono stati prontamente individuati dai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Belbo e del Nucleo Operativo di Alba, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Canelli.



L’uomo accusato di aver messo in atto la brutale aggressione è stato rintracciato e fermato presso l’abitazione della fidanzata, nella zona di Nizza Monferrato. Indossava una felpa del tutto simile a quella descritta dalla vittima, ancora macchiata di sangue. Alla vista dei militari ha immediatamente chiesto di poter conferire col proprio avvocato. Ora si trova in stato di fermo presso la caserma di Santo Stefano Belbo, in attesa dei provvedimenti che nei suoi confronti verrano disposti dall’autorità giudiziaria.