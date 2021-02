Traffico di droga, usura ed estorsioni: ecco gli affari sporchi della ‘ndrangheta in Piemonte

Traffico di stupefacenti, usura ed estorsioni, con infiltrazioni - in tempi più recenti - anche negli appalti pubblici.

Sono questi i settori in cui le infiltrazioni mafiose in Piemonte svolgono i loro affari, spesso con l’obiettivo di acquistare attività imprenditoriali ed settori che fanno più gola agli esponenti mafiosi sono il riciclo dei rifiuti e il movimento terra.

A mettere nero su bianco e a tracciare uno scenario composito e ben definito, è la relazione del primo semestre realizzata dalla Direzione investigativa antimafia e inviata al Ministro dell'Interno. Il documento, presentato in Parlamento, ha un arco temporale - sul fronte dei risultati conseguiti dalle varie forze dell’ordine - tra gennaio e giugno del 2020, anno segnato dalla pandemia che ha inciso non solo sul mondo produttivo ma anche sulle mosse attuate dalla ‘ndrangheta che gli inquirenti definiscono “molto attiva” anche sul nostro territorio.

Alla base delle infiltrazioni mafiose c’é sempre quella che nella relazione della DIA viene definita “condotta corruttiva”, applicata soprattutto negli appalti pubblici, come evidenziano le indagini ed i processi che si sono svolti in questi ultimi anni in Piemonte. E la contropartita - la maggior parte delle volte - è data dalla garanzia di portare consensi elettorali.

Se l’emergenza sanitaria ha portato ad una crisi economica per tutti i settori produttivi - contenuta intorno ad un 5/6 per cento per la capacità degli imprenditori di adattarsi alla nuova situazione e spesso riconvertire la produzione - ha, dall’altra parte favorito le infiltrazioni mafiose nei settori e nelle aziende che più hanno risentito della crisi.

Nel mese di aprile 2020, al fine di prevenire i prevedibili tentativi di infiltrazioni mafiose nel tessuto socio economico in crisi, la Procura della Repubblica di Torino ha costituito uno specifico pool di magistrati con il compito di mettere a punto una strategia di contrasto in grado di tener conto della capacità delle consorterie criminali di approfittare delle criticità del tessuto produttivo e commerciale.

Il pool non ha fatto altro che confermare “il radicamento in Piemonte di gruppi mafiosi, segnatamente della ‘ndrangheta, la quale ha costituito nel tempo locali analoghi a quelli presenti nelle rispettive aree d’origine”.

Del resto importanti inchieste degli ultimi anni hanno contribuito non solo alla ricostruzione degli organigrammi ‘ndranghetisti, ma hanno rivelato la stabile presenza nella Regione di strutturati gruppi calabresi. Si tratta di aggregazioni criminali con una spiccata propensione affaristicoimprenditoriale, che si avvalgono se del caso dei comportamenti violenti tipici mafiosi commessi sempre in sinergia con la casa madre reggina.

E la Granda ha toccato con mano l’esistenza di questa rete mafiosa, quando è stato censito il locale di Bra, grazie agli esiti investigativi dell’operazione “Altan”, conclusa il 30 giugno 2020 dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, con l’esecuzione di una misura restrittiva nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli elementi probatori raccolti hanno fatto emergere i solidi collegamenti tra la consorteria piemontese e altre famiglie ’ndranghetiste, quali gli Alvaro e i Grande Aracri.