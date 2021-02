Ubriaco, spaccò una bottiglia di birra in faccia ad un cliente di un kebab e oltraggiò i poliziotti: condannato

È stato condannato ad un anno di reclusione l’uomo di origini romene a processo al Tribunale di Cuneo sotto accusa di lesioni aggravate ai danni di un suo connazionale, resistenza e oltraggio a due pubblici ufficiali costituitisi parti civili.

L’episodio di pestaggio si è verificato in un kebab di Corso Nizza, a Cuneo. Una banale lite, come hanno testimoniato alcuni avventori presenti, forse a causa di un apprezzamento di troppo alla cameriera, cugina dell’aggredito, ha izzato gli animi dei due uomini al punto che l’imputato ha spaccato una bottiglia di birra in faccia al ragazzo.

La vittima, resosi successivamente irreperibile, non ha voluto denunciare l'accaduto, ma il reato contestato è persegubile d'ufficio. Le autorità erano state chiamate dal gestore del locale che aveva già notato lo stato ‘alticcio’ dell’imputato e la sua compagnia.

"Dopo aver dichiarato l’uomo in stato di fermo lo abbiamo portato in Questura- hanno raccotato gli inquirenti (parti civili ndr)- Ha iniziato ad insultarci e minacciarci, anche fisicamente, con frasi del tipo ‘la prossima volta vi smonto’ o ‘quando vi vedo per strada ve la faccio pagare’. Successivamente l’abbiamo traferito in una cella di sicurezza dove ha continuato ad urlare. Ce l’aveva per il fatto che, a suo dire, lo fermavamo troppo spesso perché frequentatore abituale di alcuni locali monitorati in quella zona di Cuneo.”

L’imputato dovrà anche risarcire i danni alle parti civili in separato giudizio.