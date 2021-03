Calcolo della pensione: aumentano le ricerche online

Nella mole di informazioni che circondano il tema pensioni, il web si è dimostrato uno dei canali di informazione più immediati. I motori di ricerca sono il mezzo favorito da chi cerca notizie aggiornate, non solo in merito alle ultime news in fatto di previdenza, ma anche per quanto riguarda il calcolo della pensione.

A rispondere alle principali domande dei tanti internauti, ma anche ai dubbi e alle curiosità che circondano questi argomenti, sono quei portali che hanno fatto dei temi previdenziali il loro focus. Fra questi, anche il sito Inpensione.com, sul quale è possibile trovare un ottimo approfondimento sui principali trattamenti previdenziali, oltre a una guida che spiega come fare il calcolo della pensione , utile per conoscere l’importo spettante al lavoratore.

Come calcolare online il trattamento previdenziale

Quelli relativi al calcolo dei contributi ancora da versare e degli anni di lavoro che restano prima di poter richiedere la pensione sono sicuramente i temi attualmente più ricercati online. Una serie di curiosità più che legittime, soprattutto se si considerano le diverse modifiche che, negli anni, hanno interessato le condizioni di accesso alla pensione. A tutto ciò si aggiunge il fatto che l'Inps eroga diverse prestazioni pensionistiche al variare della categoria cui appartengono i lavoratori e dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti: una serie di fattori che contribuiscono a rendere il calcolo della pensione sensibilmente più complicato, alimentando il timore di brutte sorprese.

Naturalmente, chi si affida ai motori di ricerca può accedere a diversi simulatori che permettono di calcolare la pensione anche online, ma alcuni di questi hanno dei limiti evidenti, come l'impossibilità di inserire, nei parametri di calcolo, alcuni specifici requisiti o di tenere conto di possibili cambiamenti futuri della situazione professionale del richiedente. Per sopperire a questo calcolo statico e valutare, più nel dettaglio, la propria situazione, il consiglio è quindi quello di richiedere la consulenza di un esperto o frequentare un corso specialistico online, in modo da impostare un piano previdenziale per tempo in grado di colmare il cosiddetto gap pensionistico.

Calcolo della pensione, i metodi più utilizzati

Per calcolare il trattamento previdenziale, oggi si utilizzano tre particolari sistemi: il metodo contributivo, il metodo retributivo e quello misto, che si basano sull'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla scadenza di un determinato limite temporale. Il metodo retributivo, in particolare, si applica a coloro che hanno maturato i contributi fino al 31 dicembre 2011 e che, al 31 dicembre 1995, abbiano accumulato minimo 18 anni di versamenti previdenziali. In questo caso, la prestazione economica prevista dipende dalla media delle ultime retribuzioni percepite, dal totale dei contributi versati e dell'aliquota di rendimento, una percentuale che permette di tramutare l'importo delle ultime buste paga in pensione.

Il sistema contributivo è invece quello che si applica ai contribuenti che non hanno anzianità lavorativa al 31 dicembre 1995, mentre il sistema misto è quello previsto per i lavoratori che allo scadere del 31 dicembre 1995 avevano accumulato un numero di contributi inferiore a 18 anni e, a partire dal 1 gennaio 2012, anche per quei contribuenti che, al 31 dicembre 1995, avevano già maturato 18 o più anni di versamenti previdenziali. In entrambi i casi, il calcolo si effettua in parte con il sistema retributivo in parte con il sistema contributivo, ma secondo soglie temporali previdenziali differenti.

In ogni caso, è importante precisare che, allo stato attuale e fino al termine previsto per il prossimo 31 dicembre 2021, è possibile andare in pensione sfruttando la finestra offerta da Quota 100, a patto di aver maturato come requisiti 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Le altre prestazioni economiche erogate dall'INPS sono la pensione di vecchiaia, valida per chiunque abbia raggiunto 76 anni di età e 20 anni di contributi, e la pensione anticipata che, a prescindere dall'età, richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Consultare un esperto, in ogni caso, può aiutare ad avere un piano più chiaro sulla propria situazione, con la possibilità di valutare, per tempo, se sia possibile riscattare gli anni della laurea o integrare la prestazione Inps con una pensione integrativa.