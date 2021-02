Finanza da Manuale e Internazionale, con Ghisolfi raddoppia sul web

Da Manuale e sempre più Internazionale. Le modalità cosiddette “webinar” e remote, se ottimamente gestite, rappresentano una storica opportunità di garantire la prossimità di una disciplina che gli scenari pandemici e post-pandemici hanno reso strategica e irrinunciabile in via definitiva e ufficiale.

In tale contesto, l’iniziativa del banchiere e saggista di successo Beppe Ghisolfi, nel proprio ruolo di unico rappresentante dell’Italia nel duplice Gruppo europeo e mondiale delle Casse di Risparmio con sede a Bruxelles, raddoppia il proprio impegno, reso ulteriormente significativo ed emblematico alla vigilia della settimana della Festa internazionale della Donna, nel segno delle Pari Opportunità sia giovanili che femminili.

Si comincia pertanto il 3 marzo in occasione dell’evento conclusivo della 38esima edizione di “Conoscere la Borsa”, la grande iniziativa promossa dallo European Saving Banks Group – di cui il professor Ghisolfi è vicepresidente e tesoriere – con la piena e convinta adesione, per l’Italia, dell’ACRI, con l’obiettivo di accrescere, con le sane quotazioni di Borsa, quelle dell'educazione finanziaria degli Studenti avviati alla padronanza delle terminologie e delle tecniche di funzionamento dei mercati dei capitali.

ESBG e ACRI, unitamente al Parlamento Europeo e alla Fondazione per l'educazione finanziaria, espressione diretta dell'Associazione bancaria italiana, convergeranno - in diretta streaming - nella giornata di mercoledì 3 marzo dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per rendere omaggio all'evento di conclusione della trentottesima edizione del progetto didattico dal titolo “Conoscere la Borsa”, consistente in una gara fra Gruppi di Studenti per premiare il Team di ragazzi distintosi per la propria maggiore capacità di comprendere meccanismi e procedure di funzionamento del mercato borsistico, e di far fruttare di conseguenza la dote finanziaria virtuale a esso assegnata per le attività di investimento diversificato e dinamico all'interno dei vari titoli opzionabili.

Del resto, proprio “diversificare” è il verbo spesso utilizzato dal Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi nelle proprie lezioni di educazione finanziaria, il quale interverrà al webinar nel proprio ruolo di vice e tesoriere del Gruppo europeo delle Casse di Risparmio, Istituzione associativa federativa con sede a Bruxelles, capitale dalla quale porterà il proprio saluto augurale l'onorevole Irene Tinagli, europarlamentare e presidente della Commissione ECON - Economia e Finanze della massima Assemblea elettiva della UE, organismo collegiale strategico che ha il compito di esaminare e deliberare i provvedimenti direttivi e regolamentari più importanti in materia di trasparenza e di accessibilità ai mercati del risparmio e dei capitali dell'Unione Europea.

Gli interventi di competenza italiana saranno affidati al professor Francesco Profumo, presidente dell'ACRI e della Fondazione bancaria Compagnia di San Paolo, fautore del dialogo con gli Studenti in occasione degli incarichi svolti nel passato, da rettore del Politecnico di Torino a ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università, alla direttrice generale della FEDUF Giovanna Boggio Robutti e alla presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia Gabriella Sarracco.

La sana competizione borsistica, tra gruppi di Alunni appartenenti a scuole diverse, ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti, tra i quali quello deliberato e assegnato dalla Commissione tedesca per i patrimoni Unesco che l'ha incoronata “progetto del decennio” per la sua vocazione allo sviluppo inclusivo sostenibile.

La settimana educativa proseguirà nella data del 5 marzo, a partire dalle ore 5 del pomeriggio, quando il Banchiere scrittore sarà docente d'eccezione alla conferenza in remoto organizzata dall'onorevole Teuta Vodo, segretaria internazionale del Partito socialista del premier Edi Rama.

Dopo il successo dei gemellaggi degli scorsi anni, partiti dalla città di Fossano e dal Piemonte, l'educazione finanziaria da Manuale debutta pertanto ufficialmente in Albania.

Ghisolfi sarà per l'occasione relatore d'onore al seminario web organizzato dall'onorevole Teuta Vodo, segretaria internazionale del Partito socialista del Premier Edi Rama.

L'evento consentirà un dialogo diretto tra il Banchiere e cittadino onorario di Fossano e i giovani d'Albania partecipanti alla scuola di formazione Politica Qemal Stafa, della quale la stessa onorevole Vodo è direttrice.

La Repubblica d'Albania aderisce a pieno titolo al Gruppo europeo delle Casse di Risparmio e - tramite il presidente della BKT - Banca commerciale nazionale, Memet Ushta - fa altresì parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto mondiale delle casse di risparmio - WSBI, che dal 2018 annovera parimenti la presenza del professor Ghisolfi in rappresentanza dell'Italia.